Умер директор Харьковского областного Центра крови
О смерти руководителя — Вадима Яворского сообщили в facebook регионального Центра службы крови.
«Сегодня перестало биться сердце целой эпохи Харьковского областного Центра крови, его директора — Яворского Вадима Владимировича», — сообщили сотрудники Центра 3 января.
«Нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той потери, которую сегодня понесли его семья, коллектив и медицинская среда нашей страны. Трудно писать о нем в прошедшем времени. До самой смерти он исполнял свой долг перед Украиной и людьми», — написали коллеги Яворского.
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Благодаря самоотверженной работе Яворского и его коллектива удалось спасти сотни тысяч жизней. А Центр крови в Харькове работал в самые тяжелые моменты российского полномасштабного вторжения, обеспечивая кровью и раненых гражданских, и защитников Украины.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 07:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти руководителя — Вадима Яворского сообщили в facebook регионального Центра службы крови".