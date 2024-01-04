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Умер директор Харьковского областного Центра крови

Происшествия 07:57   04.01.2024
Оксана Горун
Умер директор Харьковского областного Центра крови Фото: Харьковский областной Центр службы крови

О смерти руководителя — Вадима Яворского сообщили в facebook регионального Центра службы крови.

«Сегодня перестало биться сердце целой эпохи Харьковского областного Центра крови, его директора — Яворского Вадима Владимировича», — сообщили сотрудники Центра 3 января.

«Нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той потери, которую сегодня понесли его семья, коллектив и медицинская среда нашей страны. Трудно писать о нем в прошедшем времени. До самой смерти он исполнял свой долг перед Украиной и людьми», — написали коллеги Яворского.

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Благодаря самоотверженной работе Яворского и его коллектива удалось спасти сотни тысяч жизней. А Центр крови в Харькове работал в самые тяжелые моменты российского полномасштабного вторжения, обеспечивая кровью и раненых гражданских, и защитников Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 07:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти руководителя — Вадима Яворского сообщили в facebook регионального Центра службы крови".