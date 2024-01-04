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Помер директор Харківського обласного Центру крові

Події 07:57   04.01.2024
Оксана Горун
Помер директор Харківського обласного Центру крові Фото: фейсбук Харківського обласного центру Служби крові

Про смерть керівника – Вадима Яворського повідомили у фейсбуці регіонального Центру служби крові.

“Сьогодні перестало битись серце цілої епохи Харківського обласного Центра крові, його Директора — Яворського Вадима Володимировича”, – повідомили співробітники Центру 3 січня.

“Немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнали його родина, колектив і медичне середовище нашої країни. Важко писати про нього в минулому часі. До самої смерті він виконував свій обовʼязок перед Україною та людьми”, – написали колеги Яворського.

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Завдяки самовідданій роботі Яворського та його колективу вдалося врятувати сотні тисяч життів. А Центр крові в Харкові працював у найважчі моменти російського повномасштабного вторгнення, забезпечуючи кров’ю й поранених цивільних, і захисників України.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 07:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть керівника – Вадима Яворського повідомили у фейсбуці регіонального Центру служби крові".