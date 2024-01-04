Помер директор Харківського обласного Центру крові

Про смерть керівника – Вадима Яворського повідомили у фейсбуці регіонального Центру служби крові.

“Сьогодні перестало битись серце цілої епохи Харківського обласного Центра крові, його Директора — Яворського Вадима Володимировича”, – повідомили співробітники Центру 3 січня.

“Немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнали його родина, колектив і медичне середовище нашої країни. Важко писати про нього в минулому часі. До самої смерті він виконував свій обовʼязок перед Україною та людьми”, – написали колеги Яворського.

Завдяки самовідданій роботі Яворського та його колективу вдалося врятувати сотні тисяч життів. А Центр крові в Харкові працював у найважчі моменти російського повномасштабного вторгнення, забезпечуючи кров’ю й поранених цивільних, і захисників України.