Помер директор Харківського обласного Центру крові
Про смерть керівника – Вадима Яворського повідомили у фейсбуці регіонального Центру служби крові.
“Сьогодні перестало битись серце цілої епохи Харківського обласного Центра крові, його Директора — Яворського Вадима Володимировича”, – повідомили співробітники Центру 3 січня.
“Немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнали його родина, колектив і медичне середовище нашої країни. Важко писати про нього в минулому часі. До самої смерті він виконував свій обовʼязок перед Україною та людьми”, – написали колеги Яворського.
Читайте також: Помер відомий професор харківського університету
Завдяки самовідданій роботі Яворського та його колективу вдалося врятувати сотні тисяч життів. А Центр крові в Харкові працював у найважчі моменти російського повномасштабного вторгнення, забезпечуючи кров’ю й поранених цивільних, і захисників України.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, умер, Харьковский областной центр крови;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Помер директор Харківського обласного Центру крові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 07:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть керівника – Вадима Яворського повідомили у фейсбуці регіонального Центру служби крові".