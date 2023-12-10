Помер відомий професор харківського університету

Пресслужба ХНУ ім. В.М. Каразіна повідомила, що 6 грудня помер доктор філософських наук і один із творців філософського факультету вишу Олександр Мамалуй.

Мамалуй був випускником Харківського університету 1961 року. Він закінчив істфак, а потім аспірантуру та докторантуру кафедри філософії.

“З 1963 року працював у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (тоді ХДУ ім. Горького – Ред.) на посаді доцента кафедри філософії. У 1987−1991 роках — завідувач кафедри філософії та соціології, проректор з гуманітарної освіти Харківського інституту інженерів залізничного транспорту. Протягом 1991−2002 років — завідувач кафедри філософії, у 2002−2007 роках — завідувач кафедри теоретичної та практичної філософії Каразінського університету. Один з ініціаторів створення філософського факультету в Каразінському університеті (2001 рік). З 2007 року — професор кафедри теоретичної та практичної філософії“, — перерахували віхи біографії професора колеги.

Олександр Мамалуй видав понад 100 друкованих праць та дві монографії. А також підготував понад 30 кандидатів та консультував вісім докторів наук.