Помер відомий професор харківського університету
Пресслужба ХНУ ім. В.М. Каразіна повідомила, що 6 грудня помер доктор філософських наук і один із творців філософського факультету вишу Олександр Мамалуй.
Мамалуй був випускником Харківського університету 1961 року. Він закінчив істфак, а потім аспірантуру та докторантуру кафедри філософії.
“З 1963 року працював у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (тоді ХДУ ім. Горького – Ред.) на посаді доцента кафедри філософії. У 1987−1991 роках — завідувач кафедри філософії та соціології, проректор з гуманітарної освіти Харківського інституту інженерів залізничного транспорту. Протягом 1991−2002 років — завідувач кафедри філософії, у 2002−2007 роках — завідувач кафедри теоретичної та практичної філософії Каразінського університету. Один з ініціаторів створення філософського факультету в Каразінському університеті (2001 рік). З 2007 року — професор кафедри теоретичної та практичної філософії“, — перерахували віхи біографії професора колеги.
Олександр Мамалуй видав понад 100 друкованих праць та дві монографії. А також підготував понад 30 кандидатів та консультував вісім докторів наук.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 17:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ХНУ ім. В.М. Каразіна повідомила, що 6 грудня помер доктор філософських наук і один із творців філософського факультету вишу Олександр Мамалуй".