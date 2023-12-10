Умер известный профессор харьковского университета
Пресс-служба ХНУ им. В.Н. Каразина сообщила, что 6 декабря умер доктор философских наук и один из создателей философского факультета вуза Александр Мамалуй.
Мамалуй был выпускником Харьковского университета 1961 года. Он окончил истфак, а затем аспирантуру и докторантуру кафедры философии.
«С 1963 года работал в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина (тогда ХГУ им. Горького — Ред.) на должности доцента кафедры философии. В 1987 — 1991 годах – заведующий кафедрой философии и социологии, проректор по гуманитарному образованию Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта. В течение 1991 — 2002 годов — заведующий кафедрой философии, в 2002 — 2007 годах — заведующий кафедрой теоретической и практической философии Каразинского университета. Один из инициаторов создания философского факультета в Каразинском университете (2001). С 2007 года – профессор кафедры теоретической и практической философии», — перечислили вехи биографии профессора коллеги.
Александр Мамалуй издал более 100 печатных работ и две монографии. А также подготовил более 30 кандидатов и консультировал восемь докторов наук.
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 17:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ХНУ им. В.Н. Каразина сообщила, что 6 декабря умер доктор философских наук и один из создателей философского факультета вуза Александр Мамалуй".