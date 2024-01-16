“Доброго ранку”: прикордонники з міномета вдарили по ворогу на Харківщині
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу показали, як «працюють» по росіянах на Харківщині.
«Зараз будемо виконувати бойове завдання з міномета 120-го калібру, так би мовити, привітаємо «орків» з добрим ранком», – зазначили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворог, граница, приграничники, Стальная, ударили, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 11:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу показали, як «працюють» по росіянах на Харківщині.".