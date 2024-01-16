Live
  • Вт 16.01.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.86
  • EUR 41.48

“Доброго ранку”: прикордонники з міномета вдарили по ворогу на Харківщині

Суспільство 11:19   16.01.2024
Вікторія Яковенко
“Доброго ранку”: прикордонники з міномета вдарили по ворогу на Харківщині

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу показали, як «працюють» по росіянах на Харківщині.

«Зараз будемо виконувати бойове завдання з міномета 120-го калібру, так би мовити, привітаємо «орків» з добрим ранком», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

Читайте також: Бліндаж із окупантами знищили прикордонники на Харківщині (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 16.01: евакуація, загиблі у вогні, зруйнована школа
Головні новини Харкова 16.01: евакуація, загиблі у вогні, зруйнована школа
16.01.2024, 14:42
Пенсіонерам та пільговикам: у Харкові ставлять зубні протези за кошти міста
Пенсіонерам та пільговикам: у Харкові ставлять зубні протези за кошти міста
04.10.2022, 13:45
Вулицю у центрі Харкова перекриватимуть щоденно: усувають наслідки удару
Вулицю у центрі Харкова перекриватимуть щоденно: усувають наслідки удару
16.01.2024, 14:34
США перекажуть Зеленському у Давосі, що Україна має перейти до оборони – ЗМІ
США перекажуть Зеленському у Давосі, що Україна має перейти до оборони – ЗМІ
16.01.2024, 14:29
Скільки населених пунктів на Харківщині досі без світла: дані Синєгубова
Скільки населених пунктів на Харківщині досі без світла: дані Синєгубова
16.01.2024, 14:05
Екологічний проєкт АТБ: уже утилізовано понад 311 тонн використаних батарейок
Екологічний проєкт АТБ: уже утилізовано понад 311 тонн використаних батарейок
16.01.2024, 14:07

Новини за темою:

16:00
Ситуація на Куп’янщині: ЗСУ рекомендують не вестись на провокаційні заголовки
11:26
Посилилися обстріли населених пунктів – Синєгубов про ситуацію на Харківщині
15:40
«Десятки 200-х, 300-х»: що «турбує» ворога на Куп’янському напрямку – ЗСУ
14:53
Обговорювали дії ворога: голова ДПСУ з’їздив на кордон з РФ на Харківщині
12:45
Ще одну евакуацію можуть оголосити з Куп’янщини – Синєгубов назвав причину

Ви читали новину: «“Доброго ранку”: прикордонники з міномета вдарили по ворогу на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 11:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу показали, як «працюють» по росіянах на Харківщині.".