“Доброго ранку”: прикордонники з міномета вдарили по ворогу на Харківщині

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу показали, як «працюють» по росіянах на Харківщині.

«Зараз будемо виконувати бойове завдання з міномета 120-го калібру, так би мовити, привітаємо «орків» з добрим ранком», – зазначили у Державній прикордонній службі України.