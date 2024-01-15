Бліндаж із окупантами знищили прикордонники на Харківщині (відео)
Ворожий бліндаж, де перебували російські військові, уночі вразив ударний дрон бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Харківщині.
«Двоє окупантів вбито, четверо – поранено», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блиндаж, дрон, знищили, окупанти, пограничники, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий бліндаж, де перебували російські військові, уночі вразив ударний дрон бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Харківщині.".