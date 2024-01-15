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Бліндаж із окупантами знищили прикордонники на Харківщині (відео)

Суспільство 12:43   15.01.2024
Вікторія Яковенко
Бліндаж із окупантами знищили прикордонники на Харківщині (відео)

Ворожий бліндаж, де перебували російські військові, уночі вразив ударний дрон бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Харківщині.

«Двоє окупантів вбито, четверо – поранено», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 12:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий бліндаж, де перебували російські військові, уночі вразив ударний дрон бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Харківщині.".