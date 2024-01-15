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Блиндаж с оккупантами уничтожили пограничники на Харьковщине (видео)

Общество 12:43   15.01.2024
Виктория Яковенко
Блиндаж с оккупантами уничтожили пограничники на Харьковщине (видео)

Вражеский блиндаж, где находились российские военные, ночью поразил ударный дрон бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления на Харьковщине.

«Двое оккупантов убиты, четверо – ранены», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский блиндаж, где находились российские военные, ночью поразил ударный дрон бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления на Харьковщине.".