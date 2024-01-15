Блиндаж с оккупантами уничтожили пограничники на Харьковщине (видео)
Вражеский блиндаж, где находились российские военные, ночью поразил ударный дрон бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления на Харьковщине.
«Двое оккупантов убиты, четверо – ранены», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блиндаж, дрон, знищили, оккупанты, окупанти, пограничники, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский блиндаж, где находились российские военные, ночью поразил ударный дрон бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления на Харьковщине.".