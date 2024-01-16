«С добрым утром»: пограничники из миномета ударили по врагу на Харьковщине
Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления показали, как «работают» по россиянам на Харьковщине.
«Сейчас будем выполнять боевое задание из миномета 120 калибра, так сказать, поздравим «орков» с добрым утром», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 11:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления показали, как «работают» по россиянам на Харьковщине.".