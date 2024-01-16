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Морозно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 17 січня

Суспільство 19:56   16.01.2024
Олена Нагорна
Морозно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 17 січня Фото: Василь Голосний

У середу, 17 січня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Опади не прогнозують. На дорогах ожеледиця.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 морозу, вдень – 5 – 7 градусів зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 6 до 11 морозу, вдень – 2 – 7 морозу.

Вітер західний, 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 19:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 17 січня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Опади не прогнозують. На дорогах ожеледиця.".