Мороз, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 17 января
Фото: Василий Голосный
В среду, 17 января, в Харькове и области — переменная облачность. Осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.
В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 мороза, днем — 5 — 7 градусов со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 6 до 11 мороза, днем — 2 — 7 мороза.
Ветер западный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мороз, морозы, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 17 января, в Харькове и области — переменная облачность. Осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.".