Мороз, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 17 января

В среду, 17 января, в Харькове и области — переменная облачность. Осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 мороза, днем — 5 — 7 градусов со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 6 до 11 мороза, днем — 2 — 7 мороза.

Ветер западный, 7 — 12 м/с.