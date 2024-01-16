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Мороз, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 17 января

Общество 19:56   16.01.2024
Елена Нагорная
Мороз, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 17 января Фото: Василий Голосный

В среду, 17 января, в Харькове и области — переменная облачность. Осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 мороза, днем — 5 — 7 градусов со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 6 до 11 мороза, днем — 2 — 7 мороза.

Ветер западный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 19:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 17 января, в Харькове и области — переменная облачность. Осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.".