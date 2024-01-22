Машина горіла на АЗС у Харкові (відео)
Патрульні поліціянти допомогли загасити пожежу, що виникла на АЗС.
“У Харкові ми оперативно погасили автомобіль, що вирував полум’ям прямо на АЗС, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області. – Патрульні Руслан Таран та Михайло Фатєєв використали автомобільні вогнегасники, також на допомогу прийшов небайдужий громадянин, який надав свої вогнегасники інспекторам. На щастя, ніхто не постраждав”.
Пізніше на місце прибули рятувальники ДСНС, які остаточно позбулися полум’я.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: АЗС, машина, новини Харкова, патрульная полиция, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 09:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні поліціянти допомогли загасити пожежу, що виникла на АЗС".