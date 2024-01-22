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Машина горела на АЗС в Харькове (видео)

Происшествия 09:52   22.01.2024
Оксана Горун
Машина горела на АЗС в Харькове (видео)

Патрульные полицейские помогли потушить пожар, возникший на АЗС.

«В Харькове мы оперативно погасили автомобиль, охваченный пламенем прямо на АЗС, — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области. — Патрульные Руслан Таран и Михаил Фатеев использовали автомобильные огнетушители, также на помощь пришел неравнодушный гражданин, предоставивший свои огнетушители инспекторам. К счастью, никто не пострадал».

Позже на место прибыли спасатели ГСЧС, которые окончательно избавились от пламени.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 09:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные полицейские помогли потушить пожар, возникший на АЗС".