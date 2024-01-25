Росіяни завдали авіаудару КАБом по селу на Харківщині
25 січня близько 9:00 окупанти здійснили авіаудар по селу Вільхуватка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Пошкоджено житлові будинки та будівлю підприємства. Без постраждалих.
За попередніми даними, ворог вдарив по селу керованою авіабомбою.
Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, жилий дім, КАБ, село, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 17:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 січня близько 9:00 окупанти здійснили авіаудар по селу Вільхуватка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".