Live
  • Чт 25.01.2024
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.88

Россияне нанесли авиаудар КАБом по селу в Харьковской области

Происшествия 17:13   25.01.2024
Оксана Якушко
Россияне нанесли авиаудар КАБом по селу в Харьковской области

25 января около 9:00 оккупанты совершили авиаудар по селу Ольховатка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Повреждены жилые дома и здание предприятия. Без пострадавших.
По предварительным данным, враг ударил по селу управляемой авиабомбой.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Генштаб сообщил про авиаудар по Липцам и атаку РФ на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
25.01.2024, 10:18
Главные новости Харькова 25.01: ДРГ на границе, Терехов созывает депутатов
Главные новости Харькова 25.01: ДРГ на границе, Терехов созывает депутатов
25.01.2024, 16:01
Выбиты окна и витражи: РФ повредила собор в центре Харькова (видео взрыва)
Выбиты окна и витражи: РФ повредила собор в центре Харькова (видео взрыва)
25.01.2024, 12:08
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
25.01.2024, 14:42
На борту ИЛ-76 должны были лететь российские военные VIP-персоны – ГУР (видео)
На борту ИЛ-76 должны были лететь российские военные VIP-персоны – ГУР (видео)
25.01.2024, 15:34
Россияне нанесли авиаудар КАБом по селу в Харьковской области
Россияне нанесли авиаудар КАБом по селу в Харьковской области
25.01.2024, 17:13

Новости по теме:

19:51
Войска РФ пять раз пытались прорвать оборону на Харьковщине — Генштаб
20:20
Генштаб по Харьковщине: одна атака войск РФ под Купянском, авиаудары, обстрелы
20:48
Четыре атаки врага и авиаудары — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине
19:23
Смертельный артобстрел и авиаудар — последствия «прилетов» по Купянщине (фото)
19:45
7 атак россиян на Синьковку и авиаудары по 4 селам Харьковщины – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Россияне нанесли авиаудар КАБом по селу в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 17:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 января около 9:00 оккупанты совершили авиаудар по селу Ольховатка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".