Россияне нанесли авиаудар КАБом по селу в Харьковской области

25 января около 9:00 оккупанты совершили авиаудар по селу Ольховатка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Повреждены жилые дома и здание предприятия. Без пострадавших.

По предварительным данным, враг ударил по селу управляемой авиабомбой.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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