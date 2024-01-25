Россияне нанесли авиаудар КАБом по селу в Харьковской области
25 января около 9:00 оккупанты совершили авиаудар по селу Ольховатка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Повреждены жилые дома и здание предприятия. Без пострадавших.
По предварительным данным, враг ударил по селу управляемой авиабомбой.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, жилой дом, КАБ, село, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 17:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 января около 9:00 оккупанты совершили авиаудар по селу Ольховатка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".