Сьогодні 26 січня: яке свято та день в історії

26 січня 1244 року у хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін. У 1788-му “Перший Флот” досяг берегів Австралії. У 1905-му знайшли найбільший у світі алмаз “Куллінан”. У 1934-му підписали пакт про ненапад між Німеччиною та Польщею. У 1972-му югославська стюардеса Весна Вулович стала єдиною людиною, яка вижила в аварії літака DC-9 над Хінтерхермсдорфом. У 2001-му в Чорному морі затонув український теплохід “Пам’ять Меркурія”.

Свята та пам’ятні дати 26 січня

26 січня в Україні – День працівника органу державного фінансового контролю України (День Держаудитслужби України, до перейменування – День КРУ).

У світі – Міжнародний день митника та Всесвітній день екологічної освіти.

26 січня в історії

26 січня 1244 року в хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін.

На місці сучасного Берліна близько 1200 року розміщувалися два торгові парні поселення — Кельн і Берлін. Коли кожне з них отримало міські права, достеменно невідомо. Але найперша згадка про Берлін містить інформацію про його міські права. Спільну ратушу два міста заснували в 1307 році. Щодо назви столиці сучасної Німеччини, то вважають, що вона походить зі західнослов’янської мови, причому важко назвати корінь слова “berl-/birl” “компліментарним”. Він позначав “болото” чи “багнюку”. Щоб відійти від таких асоціацій, згодом німці погодилися з тим, що назва походить від німецького “Bär” (“ведмідь”), і саме цю тварину зобразили на гербі міста.

26 січня 1788 року “Перший Флот” кинув якір у затоці Порт-Джексон в Австралії.

11 вітрильних кораблів доставили на континент перших європейських поселенців – близько півтори тисячі людей. Більшість із них (близько 800) складали засуджені, серед них було 192 жінки та навіть діти (молодшому було дев’ять років – його засудили за крадіжку одягу). Першим колоністам треба було обжити досить суворий континент. Отже, добровольців знайти було важко, відправили каторжників. Тих, хто чинив особливо тяжкі злочини, серед них не було – таких злочинців у ті часи страчували. Супроводжували колоністів команди моряків і конвой. До Австралії флот приплив через дев’ять місяців після відплиття з Англії. Зараз 26 січня відзначають День Австралії та День заснування Сіднея.

26 січня 1905 року в Південній Африці виявили найбільший у світі алмаз “Куллінан”. Його вага становила 3106,75 карата. Алмаз, також званий “Зірка Африки”, вручили англійському королю Едуарду VII у день народження. Король доручив огранювання особисто засновнику голландської фірми “IJ Asscher diamond company” (нині “Royal Asscher Diamond Company”), найкращому гранильнику Європи Йозефу Ашеру. Ашер мав унікальне вміння “відкрити” камінь – знайти на поверхні єдину точку та розрахувати удар, який дозволить розбити камінь по тріщинах, що вже є, та звільнити від сторонніх включень. Ашер вивчав алмаз-гігант кілька місяців. Далі зробив на ньому ледь помітну подряпину, по якій вдарив у присутності кількох знаменитих ювелірів і знепритомнів від хвилювання. Але розрахував гранильник правильно. Прийшовши до тями, він завдав кілька ударів по уламках алмазу, зрештою отримавши два великі монолітні блоки, сім середніх і близько ста дрібних уламків чистої води. Усе це обробляли понад два роки. У результаті ювеліри виготовили два величезні, сім великих і 96 дрібних діамантів. Наразі алмаз Куллінан знаходиться у королівській колекції Великої Британії.

Найвідоміші його частини можна побачити на урочистих заходах за участю короля (а раніше королеви) Великої Британії. Це “Велика зірка Африки” вагою 530,2 карата. Він прикрашає королівський скіпетр, починаючи з Едуарда VII. А також “Друга зірка Африки” – 317,4 карати, що знаходиться в короні Британської імперії під рубіном “Чорний принц”.

26 січня 1934 року Німеччина та Польща уклали пакт про ненапад (пакт Гітлера-Пілсудського). Так, лише за п’ять років до вторгнення німецьких та радянських загарбників до Польщі підписанти договору зобов’язалися “розв’язувати свої проблеми шляхом двосторонніх переговорів та відмовитися від збройних конфліктів на 10 років”.

Уже на той час відносини двох країн були напруженими – через суперечки про кордони, які встановили Версальським мирним договором. Уже 1938 року німці зробили полякам “непристойну пропозицію” – дозволити Третьому Рейху анексію вільного міста Данциг, а також – будівництво автомагістралі та залізниці через Польський коридор. На таких умовах нацисти обіцяли “продовжити дію пакту”, хоча його термін ще не минув. Коли Польща відмовилася, Гітлер денонсував угоду. Це сталося 28 квітня 1939 року. Рішення розірвати договір агресори пояснили укладанням англо-польського союзу.

26 січня 1972 року югославська стюардеса Весна Вулович стала єдиною людиною, яка вижила в аварії літака DC-9 над Хінтерхермсдорфом. Літак упав із висоти 10 159 метрів. Вулович, яка взагалі не мала працювати цього дня, а підміняла подругу, в момент вибуху на борту літака, перебувала у хвості. Вона була пристебнута ременями безпеки. Хоча навряд чи за такої висоти падіння це можна вважати вирішальним фактором виживання. Живу стюардесу серед уламків літака виявили місцеві мешканці – ще до прибуття рятувальників. Вулович була в комі. У такому стані її доправили до лікарні, де вона провела кілька місяців. У жінки був перелом черепа, зламані обидві ноги та три хребці.

Попри це, вона прийшла до тями та перше, про що попросила, – покурити. Момент аварії стюардеса так і не згадала. Деякий час вона була паралізована до пояса, але незабаром зуміла стати на ноги. Втім, стюардесою більше не працювала – обійняла адміністративну посаду у своїй авіакомпанії JAT. Вулович вийшла заміж, але дітей не народила. Померла у 2016 році, коли їй було 66. Ім’я стюардеси у 1985 році внесли до Книги рекордів Гіннеса – як людини, яка вижила при вільному падінні без парашута з найбільшої висоти.

26 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.

26 січня 2001 року в Чорному морі (150 км від Севастополя) затонув український теплохід “Пам’ять Меркурія”.

При цьому загинули 20 людей із 54, які перебували на борту. Офіційно 12 вважаються загиблими, а 8 – зниклими безвісти. У затопленні теплохода держкомісія і прокуратура, що розслідувала катастрофу, звинуватили капітана Леоніда Пономаренка через численні порушення в розподілі вантажу всередині та експлуатації судна. Більше ніж через 10 років після трагедії, Нахімовський райсуд Севастополя визнав Пономаренка невинним, а близьким постраждалих у катастрофі відмовили в компенсаціях матеріальних та моральних збитків (понад 60 млн грн) підприємствами “Сата” (власник корабля) та “Алан-Тур” (фрахтувальник судна).

Церковне свято

Преподобних Ксенофонта, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Йоана (V–VI). Ця знатна родина жила в Константинополі. Батьки, щоб дати синам хорошу освіту, відправили їх кораблем у фінікійське місто Бейрут. Але корабель потрапив у шторм, а братів хвилі викинули на берег у різних місцях. Сумуючи про розлучення, брати присвятили себе Богові та прийняли чернецтво. Батьки довго не отримували звісток про своїх дітей та вважали їх загиблими. Однак Ксенофонт до останнього вірив, що сини живі, покладаючись на Бога, й втішав дружину. Через кілька років подружжя здійснило паломництво по Святих місцях і зустріло в Єрусалимі своїх синів, які трудилися в різних монастирях. Батьки вирішили решту життя також присвятити богу, прийнявши чернецтво. Сини ж, попрощавшись із батьками, пішли в пустелю, де здійснили чимало подвигів, прославилися даром чудотворень та прозорливості. Преподобні старці Ксенофонт і Марія також отримали від Бога дар чудотворень.

Народні прикмети

Якщо птахи в’ються біля вікон, то весна буде ранньою.

Якщо кішка заснула на підвіконні, то скоро потеплішає. А якщо шкребе підлогу – буде заметіль.

Собака спить, згорнувшись калачиком, – до морозів.

Що не можна робити 26 січня

Не варто грати весілля. Такий шлюб буде нещасливим.

Не можна лаяти та бити кішок і собак.