Сегодня 26 января: какой праздник и день в истории

26 января 1244 года в хрониках впервые появилось название поселения Берлин. В 1788-м «Первый Флот» достиг берегов Австралии. В 1905-м нашли самый большой в мире алмаз «Куллинан». В 1934-м подписали пакт о ненападении между Германией и Польшей. В 1972-м югославская стюардесса Весна Вулович стала единственным человеком, выжившим в крушении самолета DC-9 над Хинтерхермсдорфом. В 2001-м в Черном море затонул украинский теплоход «Память Меркурия».

Праздники и памятные даты 26 января

26 января в Украине – День работника органа государственного финансового контроля Украины (День Госаудитслужбы Украины, до переименования – День КРУ).

В мире – Международный день таможенника и Всемирный день экологического образования.

26 января в истории

26 января 1244 года в хрониках впервые появилось название поселения Берлин.

На месте современного Берлина около 1200 года размещались два торговых парных поселения — Кельн и Берлин. Когда каждое из них получило городские права, точно неизвестно. Но именно первое упоминание о Берлине содержит информацию о его городских правах. Общую ратушу два города основали в 1307 году. Что касается названия столицы современной Германии, то считают, что оно происходит из западнославянского языка, причем трудно назвать корень слова «berl-/birl» «комплиментарным». Он обозначал «болото» или «грязь». Чтобы отойти от таких ассоциаций, со временем немцы согласились с тем, что название происходит от немецкого «Bär» («медведь»), и именно это животное изобразили на гербе города.

26 января 1788 года «Первый Флот» бросил якорь в заливе Порт-Джексон в Австралии.

11 парусных кораблей доставили на континент первых европейских поселенцев – около полутора тысяч человек. Большинство из них (около 800) составляли осужденные, в их числе было 192 женщины и даже дети (младшему было девять лет – его осудили за кражу одежды). Первым колонистам нужно было обжить довольно суровый континент. Так что добровольцев найти было тяжело, отправили каторжников. Тех, кто совершал особо тяжкие преступления, среди них не было – таких преступников в те времена казнили. Сопровождали колонистов команды моряков и конвой. В Австралию флот приплыл через девять месяцев после отплытия из Англии. Сейчас 26 января отмечают День Австралии и День основания Сиднея.

26 января 1905 года в Южной Африке обнаружили самый большой в мире алмаз «Куллинан». Его вес составил 3106,75 карата. Алмаз, также называемый «Звезда Африки», вручили английскому королю Эдуарду VII в день рождения. Король поручил огранку лично основателю голландской фирмы «IJ Asscher diamond company» (ныне «Royal Asscher Diamond Company»), лучшему гранильщику Европы Йозефу Ашеру. Ашер обладал уникальным умением «открыть» камень – найти на поверхности единственную точку и рассчитать удар, который позволит разбить камень по уже имеющимся трещинам и освободить от посторонних включений. Ашер изучал алмаз-гигант несколько месяцев. Далее сделал на нем едва заметную царапину, по которой ударил в присутствии нескольких знаменитых ювелиров и потерял сознание от волнения. Но рассчитал гранильщик верно. Придя в себя, он нанес несколько ударов по обломкам алмаза, в конце концов получив два больших монолитных блока, семь средних и около ста мелких осколков чистой воды. Все это обрабатывали дольше двух лет. В результате ювелиры изготовили два огромных, семь больших и 96 мелких бриллиантов. Сейчас алмаз Куллинан находится в королевской коллекции Великобритании.

Самые и знаменитые его части можно увидеть на торжественных мероприятиях при участии короля (а прежде – королевы) Великобритании. Это «Большая звезда Африки» весом в 530,2 карата. Он украшает королевский скипетр, начиная со времен Эдуарда VII. А также «Вторая звезда Африки» – 317,4 карата, который находится в короне Британской империи под рубином «Черный принц».

26 января 1934 года Германия и Польша заключили пакт о ненападении (пакт Гитлера-Пилсудского). Так, всего за пять лет до вторжения немецких и советских захватчиков в Польшу подписанты договора обязались «решать свои проблемы путем двусторонних переговоров и отказаться от вооруженных конфликтов на 10 лет».

Уже к тому моменту отношения двух стран были напряженными – из-за споров о границах, которые установили Версальским мирным договором. Уже в 1938 году немцы сделали полякам «непристойное предложение» – разрешить Третьему Рейху аннексию свободного города Данциг, а также – строительство автомагистрали и железной дороги через Польский коридор. На таких условиях нацисты обещали «продлить действие пакта», хотя его срок еще не истек. Когда Польша отказалась, Гитлер денонсировал соглашение. Это случилось 28 апреля 1939 года. Решение расторгнуть договор агрессоры объяснили заключением англо-польского союза.

26 января 1972 года югославская стюардесса Весна Вулович стала единственным человеком, выжившим в аварии самолета DC-9 над Хинтерхермсдорфом. Самолет упал с высоты 10 159 метров. Вулович, которая вообще не должна была работать в этот день, а подменяла подругу, в момент взрыва на борту самолета, находилась в хвосте. Она пристегнулась ремнями безопасности. Хотя вряд ли при падении с такой высоты это можно считать решающим фактором для выживания. Стюардессу среди обломков самолета обнаружили местные жители еще до прибытия спасателей. Вулович была в коме. В таком состоянии ее доставили в больницу, где она провела несколько месяцев. У женщины был перелом черепа, сломаны обе ноги и три позвонка.

Несмотря на это, она очнулась и первое, о чем попросила, – покурить. Момент аварии стюардесса так и не вспомнила. Некоторое время она была парализована по пояс, но вскоре сумела встать на ноги. Впрочем, стюардессой больше не работала – заняла административную должность в своей авиакомпании «JAT». Вулович вышла замуж, но детей не родила. Умерла в 2016 году, когда ей было 66. Имя стюардессы в 1985 году внесли в Книгу рекордов Гиннеса – как человека, выжившего при свободном падении без парашюта с наибольшей высоты.

26 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Японией.

26 января 2001 года в Черном море (150 км от Севастополя) затонул украинский теплоход «Память Меркурия».

При этом погибли 20 человек из 54 находившихся на борту. Официально 12 считаются погибшими, а восемь – пропавшими без вести. В затоплении теплохода расследовавшая катастрофу госкомиссия и прокуратура обвинили капитана Леонида Пономаренко из-за многочисленных нарушений в распределении груза внутри и эксплуатации судна. Более чем через 10 лет после трагедии, Нахимовский райсуд Севастополя признал Пономаренко невиновным, а близким пострадавших в катастрофе отказали в компенсациях материального и морального ущерба (более 60 млн грн) предприятиями «Сата» (владелец корабля) и «Алан-Тур» (фрахтовщик судна).

Церковный праздник

Преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей Аркадия и Иоанна (V–VI). Эта знатная семья жила в Константинополе. Родители, чтобы дать сыновьям хорошее образование, отправили их на корабле в финикийский город Бейрут. Но корабль попал в шторм, а братьев волны выбросили на берег в разных местах. Скорбя о расставании, братья посвятили себя Богу и приняли монашество. Родители долго не получали известий о своих детях и считали их погибшими. Однако Ксенофонт до последнего верил, что сыновья живы, полагаясь на Бога, и утешал жену. Через несколько лет супруги совершили паломничество по Святым местам и встретили в Иерусалиме своих сыновей, которые находились в разных монастырях. Родители решили оставшуюся жизнь также посвятить Богу, приняв монашество. Сыновья же, попрощавшись с родителями, пошли в пустыню, где совершили немало подвигов, прославились дарами предвидения и чудотворства. Преподобные старцы Ксенофонт и Мария также получили дар творить чудеса.

Народные приметы

Если птицы вьются у окон, весна будет ранней.

Если кошка заснула на подоконнике, то скоро потеплеет. А если скребет пол – будет метель.

Собака спит, свернувшись калачиком, – к морозам.

Что нельзя делать 26 января

Не стоит играть свадьбу. Такой брак будет несчастливым.

Нельзя ругать и бить кошек и собак.