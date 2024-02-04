Били з мінометів, зруйнували хати. Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині
Увечері 3 лютого близько 22.30 росіяни обстріляли Вовчанськ, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Росіяни пошкодили приватні домоволодіння та багатоквартирний житловий будинок. Постраждалих немає.
За попередніми даними, окупанти гатили по місту з мінометів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Вовчанск, дім, миномет, обстріл, разрушение, росіяни, Харбковщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 14:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 3 лютого близько 22.30 росіяни обстріляли Вовчанськ, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.".