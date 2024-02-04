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Били з мінометів, зруйнували хати. Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині

Події 14:16   04.02.2024
Оксана Якушко

Увечері 3 лютого близько 22.30 росіяни обстріляли Вовчанськ, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Росіяни пошкодили приватні домоволодіння та багатоквартирний житловий будинок. Постраждалих немає.

За попередніми даними, окупанти гатили по місту з мінометів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 14:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 3 лютого близько 22.30 росіяни обстріляли Вовчанськ, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.".