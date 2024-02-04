Росіяни обстріляли 17 населених пунктів Харківщини – Синєгубов

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

▪️Близької 13:00 під час ворожого обстрілу села Охримівка Чугуївського району пошкоджено майно агропідприємства: ангари, сільгосптехніка, складські приміщення. Постраждалих немає.

▪️Приблизно о 14:00 відбувся ворожий обстріл села Григорівка Куп’янського району. Пошкоджено вікна, дах, покрівлю двох приватних домоволодінь. Попередньо: окупанти застосували дві керовані авіабомби. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні.

▪️Близько 14:00 год ворог КАБами вдарив по селу Григорівка Куп’янського району. Унаслідок якого було пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

▪️Близько 15:00 окупанти завдали мінометних ударів по селу Котлярівка Куп’янського району. Без постраждалих.