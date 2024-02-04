Россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Огурцово, Малая Волчья, Песчаное, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около 13:00 во время вражеского обстрела села Охримовка Чугуевского района повреждено имущество агропредприятия: ангары, сельхозтехника, складские помещения. Пострадавших нет.

Приблизительно в 14:00 произошел вражеский обстрел села Григорьевка Купянского района. Повреждены окна, крыша, кровля двух частных домовладений. Предварительно: оккупанты применили две управляемые авиабомбы. Получил ранение 26-летний гражданский мужчина, доставленный в больницу.

Около 14:00 враг КАБами ударил по селу Григоровка Купянского района. В результате повреждены 2 частных домовладения.

Около 15:00 оккупанты нанесли минометные удары по селу Котляровка Купянского района. Без пострадавших.