Россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Огурцово, Малая Волчья, Песчаное, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Около 13:00 во время вражеского обстрела села Охримовка Чугуевского района повреждено имущество агропредприятия: ангары, сельхозтехника, складские помещения. Пострадавших нет.
Приблизительно в 14:00 произошел вражеский обстрел села Григорьевка Купянского района. Повреждены окна, крыша, кровля двух частных домовладений. Предварительно: оккупанты применили две управляемые авиабомбы. Получил ранение 26-летний гражданский мужчина, доставленный в больницу.
Около 14:00 враг КАБами ударил по селу Григоровка Купянского района. В результате повреждены 2 частных домовладения.
Около 15:00 оккупанты нанесли минометные удары по селу Котляровка Купянского района. Без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, артилерія, бомба, миномет, обстрел, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 08:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Огурцово, Малая Волчья, Песчаное, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".