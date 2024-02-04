Live
  • Вс 04.02.2024
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 37.6
  • EUR 40.67

Россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов

Происшествия 08:39   04.02.2024
Оксана Якушко
Россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов Фото: ХОВА

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Огурцово, Малая Волчья, Песчаное, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около 13:00 во время вражеского обстрела села Охримовка Чугуевского района повреждено имущество агропредприятия: ангары, сельхозтехника, складские помещения. Пострадавших нет.

Приблизительно в 14:00 произошел вражеский обстрел села Григорьевка Купянского района. Повреждены окна, крыша, кровля двух частных домовладений. Предварительно: оккупанты применили две управляемые авиабомбы. Получил ранение 26-летний гражданский мужчина, доставленный в больницу.

Около 14:00 враг КАБами ударил по селу Григоровка Купянского района. В результате повреждены 2 частных домовладения.

Около 15:00 оккупанты нанесли минометные удары по селу Котляровка Купянского района. Без пострадавших.

Читайте также: Синегубов показал последствия удара ФАБ-500 по Купянску (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Немного поработал в ХОВА и чудом разбогател: декларация экс-помощника Мураева
Немного поработал в ХОВА и чудом разбогател: декларация экс-помощника Мураева
03.02.2024, 09:39
Две больницы Харьковщины готовятся делать операции по трансплантации органов
Две больницы Харьковщины готовятся делать операции по трансплантации органов
02.02.2024, 17:28
Главные новости Харькова 4.02: 26-летний мужчина ранен после ударов КАБами
Главные новости Харькова 4.02: 26-летний мужчина ранен после ударов КАБами
04.02.2024, 09:07
Россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов
Россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов
04.02.2024, 08:39
Главные новости Харькова 3.02: Сырский под Купянском, деколонизация, удар ФАБ
Главные новости Харькова 3.02: Сырский под Купянском, деколонизация, удар ФАБ
03.02.2024, 19:06
Около 1 млн грн заработал 18-летний житель Харьковщины, «торгуя воздухом»
Около 1 млн грн заработал 18-летний житель Харьковщины, «торгуя воздухом»
03.02.2024, 16:48

Новости по теме:

08:39
Россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов
07:45
Россияне нанесли авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины – Генштаб ВСУ
19:27
Ивановку на Харьковщине атаковали россияне и сбросили на село бомбы — Генштаб
20:51
Пять атак россиян на Ивановку отбили защитники на Харьковщине — Генштаб ВСУ
20:02
Удары РСЗО и КАБ: прокуратура показала места «прилетов» по Харьковщине (фото)

Вы читали новость: «Россияне обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 08:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Огурцово, Малая Волчья, Песчаное, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".