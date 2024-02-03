Синегубов показал последствия удара ФАБ-500 по Купянску (фото)

Около 6 утра 3 февраля россияне сбросили на Купянск тяжелые авиабомбы, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Они упали, в том числе, возле жилой многоэтажки.

«Около 6:00 оккупанты ударили по г. Купянск. Предварительно ударили по гражданской инфраструктуре ФАБами-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Информация о пострадавших не поступала. Повреждены девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети, другая гражданская нежилая инфраструктура», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, сейчас на месте ликвидируют последствия «прилета». Ранее начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко информировал, что в Купянске ударом авиабомб повреждена линия электропередач.