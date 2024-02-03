Синегубов показал последствия удара ФАБ-500 по Купянску (фото)
Фото: telegram Олега Синегубова
Около 6 утра 3 февраля россияне сбросили на Купянск тяжелые авиабомбы, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Они упали, в том числе, возле жилой многоэтажки.
«Около 6:00 оккупанты ударили по г. Купянск. Предварительно ударили по гражданской инфраструктуре ФАБами-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Информация о пострадавших не поступала. Повреждены девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети, другая гражданская нежилая инфраструктура», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, сейчас на месте ликвидируют последствия «прилета». Ранее начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко информировал, что в Купянске ударом авиабомб повреждена линия электропередач.
Читайте также: Немного поработал в ХОВА и чудом разбогател: декларация экс-помощника Мураева
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, синєгубов, ФАБ-500;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов показал последствия удара ФАБ-500 по Купянску (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 6 утра 3 февраля россияне сбросили на Купянск тяжелые авиабомбы, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Они упали, в том числе, возле жилой многоэтажки".