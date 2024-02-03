Синєгубов показав наслідки удару ФАБ-500 по Куп’янську (фото)

Близько 6-ї ранку 3 лютого росіяни скинули на Куп’янськ важкі авіабомби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вони впали, зокрема, біля житлової багатоповерхівки.

“Близько 6:00 окупанти вдарили по м. Куп‘янськ. Попередньо, вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планування та корекції. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна нежитлова інфраструктура”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, зараз на місці ліквідовують наслідки “прильоту”. Раніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко інформував, що в Куп’янську ударом авіабомб пошкоджено лінію електропередач.