Синєгубов показав наслідки удару ФАБ-500 по Куп’янську (фото)
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Близько 6-ї ранку 3 лютого росіяни скинули на Куп’янськ важкі авіабомби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вони впали, зокрема, біля житлової багатоповерхівки.
“Близько 6:00 окупанти вдарили по м. Куп‘янськ. Попередньо, вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планування та корекції. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна нежитлова інфраструктура”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, зараз на місці ліквідовують наслідки “прильоту”. Раніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко інформував, що в Куп’янську ударом авіабомб пошкоджено лінію електропередач.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, новини Харкова, синєгубов, ФАБ-500;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 09:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 6-ї ранку 3 лютого росіяни скинули на Куп’янськ важкі авіабомби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вони впали, зокрема, біля житлової багатоповерхівки".