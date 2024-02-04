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Били из минометов, разрушили дома. Россияне обстреляли Волчанск на Харьковщине

Происшествия 14:16   04.02.2024
Оксана Якушко

Вечером 3 февраля около 22:30 россияне обстреляли Волчанск, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Россияне повредили частные домовладения и многоквартирный жилой дом. Пострадавших нет.

По предварительным данным, оккупанты били по городу из минометов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 14:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 3 февраля около 22:30 россияне обстреляли Волчанск, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".