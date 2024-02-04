Били из минометов, разрушили дома. Россияне обстреляли Волчанск на Харьковщине
Вечером 3 февраля около 22:30 россияне обстреляли Волчанск, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Россияне повредили частные домовладения и многоквартирный жилой дом. Пострадавших нет.
По предварительным данным, оккупанты били по городу из минометов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Вовчанск, дім, дом, миномет, обстрел, разрушение, россияне, Харбковщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 14:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 3 февраля около 22:30 россияне обстреляли Волчанск, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".