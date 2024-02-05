Горіли двері квартир будинку в Харкові, за добу на пожежах постраждали троє
За добу на Харківщині сталося вісім пожеж, три з них – із постраждалими. У тому числі – в Харкові.
“О 23:54 сталася ще одна побутова пожежа в п’ятиповерховому будинку Салтівського району Харкова на проспекті Ювілейному. До місця події негайно виїхали рятувальники двох оперативних підрозділів на автоцистернах. Розвідкою виявлено, що на третьому поверсі сходової клітки горіли обшивки дверей двох квартир. Внаслідок пожежі постраждала 49-річна жінка. Причина пожежі встановлюється”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Ще двоє людей постраждали на пожежах у Харківській області. Рано вранці 4 лютого спалахнув будинок у місті Південне Харківського району. Там на другому поверсі палали речі. Постраждала 68-річна жінка. Як причину пожежі рятувальники визначили необережне поводження з вогнем.
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О 12:44 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Тернова Чугуївського району. Там горів гараж та дах житлового будинку. Постраждав 47-річний чоловік. Припускають, що вогонь виник через коротке замикання.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині сталося вісім пожеж, три з них – із постраждалими. У тому числі – в Харкові".