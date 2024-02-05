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Синєгубов: окупанти збільшили кількість авіаударів по Харківщині

Події 08:22   05.02.2024
Оксана Горун
Синєгубов: окупанти збільшили кількість авіаударів по Харківщині

Армія РФ протягом доби завдала авіаударів по 15 населених пунктах Харківської області, також вели обстріли з артилерії та мінометів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки.

“Окупанти збільшили кількість авіаударів”, – констатував Синєгубов зранку 5 лютого.

За його даними, протягом доби кілька разів “діставалося” Куп’янську та району, а також – Козачій Лопані.

У Куп’янському районі під ударами були: село Василівка (пошкоджено підстанцію та приватний будинок); Колодязне (зруйнований двоповерховий багатоквартирний будинок); Горяне (пошкоджено адмінбудівлю, складське приміщення, майстерню агропідприємства, знищено с/г техніку, є пошкодження електромереж); Куп’янськ (пошкоджено приватний будинок). Про постраждалих у всіх цих випадках немає інформації.

По Козачій Лопані били двічі: о 10:25 ранку 4 лютого та о 23:37. Інформації про наслідки Синєгубов не навів.

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Також під ударом був Вовчанськ: пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття будівлі “ЦНАП”, а також чотири приватні будинки.

“Постраждалих немає”, – повідомив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 08:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби завдала авіаударів по 15 населених пунктах Харківської області, також вели обстріли з артилерії та мінометів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки".