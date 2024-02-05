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Синегубов: оккупанты увеличили количество авиаударов по Харьковщине

Происшествия 08:22   05.02.2024
Оксана Горун
Синегубов: оккупанты увеличили количество авиаударов по Харьковщине Фото: ХОВА

Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по 15 населенным пунктам Харьковской области, также вели обстрелы из артиллерии и минометов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях.

«Оккупанты увеличили количество авиаударов», — констатировал Синегубов утром 5 февраля.

По его данным, в течение суток несколько раз «доставалось» Купянску и району, а также — Казачьей Лопани.

В Купянском районе под ударом были: село Васильевка (повреждена подстанция и частный дом); Колодезное (разрушен двухэтажный многоквартирный дом); Горяное (повреждены админздание, складское помещение, мастерская агропредприятия, уничтожена с/х техника, есть повреждение электросетей); Купянск (поврежден частный дом). О пострадавших во всех этих случаях информации нет.

По Казачьей Лопани били дважды: в 10:25 утра 4 февраля и в 23:37. Информацию о последствиях Синегубов не привел.

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Также под ударом был Волчанск: повреждены остекление и фасад здания администрации, крыша, перекрытие здания «ЦНАП», а также четыре частных дома.

«Пострадавших нет», — сообщил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по 15 населенным пунктам Харьковской области, также вели обстрелы из артиллерии и минометов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях".