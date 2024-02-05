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Горели двери квартир дома в Харькове, за сутки на пожарах пострадали трое

Происшествия 08:46   05.02.2024
Оксана Горун
Горели двери квартир дома в Харькове, за сутки на пожарах пострадали трое Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

За сутки на Харьковщине случилось восемь пожаров, три из них — с пострадавшими. В том числе — в Харькове.

«В 23:54 произошел бытовой пожар в пятиэтажном доме Салтовского района Харькова на проспекте Юбилейном. К месту происшествия немедленно отправились спасатели двух оперативных подразделений на автоцистернах. Разведкой обнаружено, что на третьем этаже лестничной клетки горели обшивки дверей двух квартир. В результате пожара пострадала 49-летняя женщина. Причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Еще два человека пострадали на пожарах в Харьковской области. Рано утром 4 февраля загорелся дом в городе Южное Харьковского района. Там на втором этаже пылали вещи. Пострадала 68-летняя женщина. Как причину пожара спасатели определили неосторожное обращение с огнем.

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В 12:44 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Терновая Чугуевского района. Там горел гараж и крыша жилого дома. Пострадал 47-летний мужчина. Предполагают, что огонь возник из-за короткого замыкания.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 08:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине случилось восемь пожаров, три из них — с пострадавшими. В том числе — в Харькове".