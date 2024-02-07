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У Харкові на флагштоку замінили державний прапор – його зменшили

Суспільство 11:15   07.02.2024
Оксана Горун
У Харкові на флагштоку замінили державний прапор – його зменшили

У Харкові вкотре замінили головне полотнище Державного Прапора України, яке майорить над центром міста.

“Через погіршення погодних умов та сильний вітер співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший”, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.

Заміна прапора на менший для захисту від сильного вітру – нормальна практика у Харкові. Востаннє про таку процедуру мерія інформувала 18 січня.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 11:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вкотре замінили головне полотнище Державного Прапора України, яке майорить над центром міста".