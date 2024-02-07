В Харькове на флагштоке заменили государственный флаг — его уменьшили

В Харькове очередной раз заменили главное полотнище Государственного Флага Украины, которое развивается над центром города.

«Из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Замена флага на меньший для защиты от сильного ветра — нормальная практика в Харькове. Крайний раз о такой процедуре мэрия информировала 18 января.