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В Харькове на флагштоке заменили государственный флаг — его уменьшили

Общество 11:15   07.02.2024
Оксана Горун
В Харькове на флагштоке заменили государственный флаг — его уменьшили

В Харькове очередной раз заменили главное полотнище Государственного Флага Украины, которое развивается над центром города.

«Из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Замена флага на меньший для защиты от сильного ветра — нормальная практика в Харькове. Крайний раз о такой процедуре мэрия информировала 18 января.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 11:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове очередной раз заменили главное полотнище Государственного Флага Украины, которое развивается над центром города".