В Харькове на флагштоке заменили государственный флаг — его уменьшили
В Харькове очередной раз заменили главное полотнище Государственного Флага Украины, которое развивается над центром города.
«Из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Замена флага на меньший для защиты от сильного ветра — нормальная практика в Харькове. Крайний раз о такой процедуре мэрия информировала 18 января.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове очередной раз заменили главное полотнище Государственного Флага Украины, которое развивается над центром города".