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У Харкові лунають вибухи, Синєгубов підтвердив удари ворога

Події 14:55   17.02.2024
Оксана Горун
У Харкові лунають вибухи, Синєгубов підтвердив удари ворога

У Харкові близько 14:50 17 лютого пролунав вибух. А о 14:58 – ще один.

З 14:46 у місті та області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичної зброї.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдають ударів по регіону та закликав бути в укриттях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 14:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 14:50 17 лютого пролунав вибух. А о 14:58 – ще один".