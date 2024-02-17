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В Харькове звучат взрывы, Синегубов подтвердил удары врага

Происшествия 14:55   17.02.2024
Оксана Горун
В Харькове звучат взрывы, Синегубов подтвердил удары врага

В Харькове около 14:50 17 февраля раздался взрыв. А в 14:58 – еще один.

С 14:46 в городе и области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического оружия.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары по региону, и призвал быть в укрытиях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 14:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 14:50 17 февраля раздался взрыв. А в 14:58 – еще один".