В Харькове звучат взрывы, Синегубов подтвердил удары врага

В Харькове около 14:50 17 февраля раздался взрыв. А в 14:58 – еще один.

С 14:46 в городе и области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического оружия.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары по региону, и призвал быть в укрытиях.