Тисячі людей та західні дипломати. Як прощаються з Навальним у Москві (відео)

Сьогодні, 1 березня, у Москві ховають російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер у колонії. На громадянську церемонію прощання приїхали посли західних демократичних держав та росіяни, попри ризик розгону.

Спочатку москвичі зібралися біля храму ікони Божої Матері «Втамуй мої печалі», де відбувалося відспівування Олексія Навального.

Зранку столичний морг затримав видачу батькам тіла опозиціонера, повідомляє BILD. Це схоже на «психологічну війну» і свідчить, що у Кремлі нервують. Існує ризик, що силовики спробують розігнати траурну процесію і затримають тих, хто прийшов на прощання.

Біля храму зібралися сотні людей, черга з охочих попрощатися розтягнулася на кілька кварталів. Церемонію посилено охороняють силовики, на даху стоять снайпери. На місці встановили металеві рамки та огорожі, стягнуті загони ОМОН. Поліція перевіряє документи та особисті речі присутніх, обмежений доступ до Інтернету.

Крім того, на різних майданчиках YouTube відбувається трансляція церемонії, яку дивляться сотні тисяч глядачів.

Під час відспівування росіяни скандували «Навальний», «Нет войне», «Путін-вбивця».

Після закінчення служби катафалк із Навальним вирушив на Борисівський цвинтар Москви. Слідом за ним попрямували росіяни, які прийшли на церемонію прощання. Коли автоколона виїхала на Борисівський цвинтар, учасники прощання перекинули частину поліцейських загороджень і попрямували за кортежем.

Охочих попрощатися було так багато, що вони на якийсь час заблокували кортеж. Люди кидали квіти на машину із тілом опозиційного політика.

Дочка Навального Дар’я, син Захар і вдова Юлія не приїхали до РФ на панахиду. Вони за кордоном із міркувань безпеки. Раніше вдова Олексія Навального звинуватила Володимира Путіна у вбивстві чоловіка, тож їй загрожує арешт у РФ, повідомляє BILD.