Тысячи людей и западные дипломаты. Как прощаются с Навальным в Москве (видео)

Сегодня, 1 марта, в Москве проходят похороны российского оппозиционного политика Алексея Навального, умершего в колонии. На гражданскую церемонию прощания приехали послы западных демократических держав и россияне, несмотря на риск разгона.

Вначале москвичи собрались возле храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали», где проходило отпевание Алексея Навального.

Утром столичный морг задержал выдачу родителям тела оппозиционера, сообщает BILD. Это похоже на «психологическую войну» и свидетельствует, что в Кремле нервничают. Существует риск, что силовики попытаются разогнать траурную процессию и задержат пришедших на прощание.

У храма собрались сотни людей, очередь из желающих проститься растянулась на несколько кварталов. Церемонию усиленно охраняют силовики, на крыше стоят снайперы. На месте установили металлические рамки и заборы, стянуты отряды ОМОН. Полиция проверяет документы и личные вещи собравшихся, ограничен доступ в интернет.

Кроме того, на различных площадках YouTube идет трансляция церемонии, которую смотрят сотни тысяч зрителей.

Во время отпевания россияне скандировали «Навальный», «Нет войне», «Путин-убийца».

После окончания службы катафалк с Навальным отправился на Борисовское кладбище Москвы. Вслед за ним устремились россияне, пришедшие на церемонию прощания. Когда автоколонна уехала на Борисовское кладбище, участники прощания опрокинули часть полицейских заграждений и направились вслед за кортежем.

Желающих проститься было так много, что они на какое-то время заблокировали кортеж. Люди бросали цветы на машину с телом оппозиционного политика.

Дочь Навального Дарья, сын Захар и вдова Юлия не приехали в РФ на панихиду. Они находятся за границей из соображений безопасности. Ранее вдова Алексея Навального обвинила Владимира Путина в убийстве мужа, поэтому ей грозит арест в РФ, сообщает BILD.