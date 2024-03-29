Європейці вірять, що у війні переможе РФ, але далі допомагатимуть Україні – VA

Європейці мало вірять у можливість України відновити свої території, але при цьому багато хто вважає, що РФ напала на Україну несправедливо і що потрібно підтримувати українців у військовому та гуманітарному плані. Такого висновку приходять експерти, які напередодні червневих виборів до Європейського парламенту вивчали громадську думку у ключових країнах ЄС, пише Голос Америки.

Такого висновку доходять експерти, які напередодні червневих виборів до Європейського парламенту вивчали громадську думку у ключових країнах ЕС.

Експерти Фонду Карнегі за міжнародний мир та Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), які 26 березня презентували свої дослідження на події у Вашингтоні, говорили, що від настроїв виборців по обидва боки Атлантики великою мірою залежатиме питання підтримки України і розподілу цієї підтримки між Європою та США.

Згідно з опитуванням, проведеним у 12 країнах Європи, лише 1 з 10 європейців вірить у те, що Україні вдасться виграти війну, тобто повернути під свій контроль усі свої території. Удвічі більше європейців вірять, що перемогу може отримати Росія. І майже 40% вважають, що війна завершиться компромісом між Україною і Росією.

Близько 40% європейців вважають, що Україну потрібно штовхати до мирних переговорів з Росією, і лише близько третини кажуть, що потрібно допомагати Україні визволяти свої території, окуповані Росією.

“Ми назвали це дослідження “виборами під час війни”, тому що Володимир Путін сподівається, що йому вдасться виграти цю війну через виборчі урни, якщо йому не вдається виграти її на полі бою. У Москві дуже сподіваються, що втома від війни на Заході означатиме, що справи в Україні пустять на самоплив”, – каже Марк Леонард, британський дослідник та співзасновник і директором ECFR.

За його словами, результати дослідження громадської думки показують, що в чомусь Путін є правий у своїх розрахунках, а в чомусь дуже помиляється.

Як зауважують експерти, європейці почали повільно усвідомлювати, що війна, яку Росія розв’язала проти України понад два роки тому, матиме наслідки для всього континенту. Вони навіть почали діяти, зокрема, збільшили військові видатки, але зміна свідомості проходить занадто повільно для безпеки регіону.

Також гострота цього усвідомлення та кроки, які європейці готові ухвалити, різняться залежно від історичного досвіду цих країн з Росією та їхнього географічного положення.

Якщо країни Балтії, Польща, Швеція активно збільшують видатки на оборону та підготовку своїх збройних сил до того, щоб вони могли чинити опір можливій російській агресії, то у країнах, що далі на захід від Росії, усе ще мріють про те, що можна повернути старий звичний світ, де війна в Європі виглядає неможливою, а мир сприймається як даність.

Дослідники наголошують, що якщо на початку війни Росії проти України найбільшим страхом Західної Європи була загроза ядерної війни, то країни на сході Європи – Польща, Балтійські країни і навіть Фінляндія найбільше боялися російської окупації. Їхня підтримка України не диктується лише солідарністю, їхня безпека залежить напряму від того, що станеться в Україні.

З 12 обраних для опитування країн, найбільше готові підтримувати Україну шведи (50%), поляки(47%), французи та іспанці (по 35%). Неочікувано для багатьох серед активних прихильників України опинилася Португалія – там рівень підтримки поступається лише Швеції – 48%.

Але починаючи від Іспанії, де голоси за підтримку України до її перемоги і за те, щоб змусити її до переговорів з Росією, розділилися майже порівну, у решті країн переважають прихильники переговорів – їх більше у Нідерландах (37%), Німеччині (41%), Австрії (49%), Румунії (50%), Італії (52%), Греції (59%), а найбільше – в Угорщині (64%).

Вибори у США – питання безпеки для європейців

Важливою складовою цих розрахунків для європейців є також питання про те, хто прийде до влади у США в результаті листопадових президентських виборів. Якщо переможцем у цих перегонах вийде Дональд Трамп, чи зможе Європа самостійно, без підтримки США, впоратися з російською агресією.

З перемогою Дональда Трампа на виборах 36% європейців пов’язують меншу імовірність на мир в Україні, і 43% кажуть, що з президентом Трампом Україна не виграє війни проти Росії.

При цьому, найцікавішим результатом дослідження аналітики називають бажання європейців попри все продовжувати підтримку України на полі бою.

“Велика частина не хоче задобрювати Путіна, вони не хочуть якогось “Мінська-3″, який вони бачать програшом для України”, – каже Леонард. У зв’язку з цим, за його словами, у головах європейців відбувається переосмислення місця України в геополітичному сенсі, що вона може бути частиною Заходу, частиною ЄС та НАТО.

Війна в Україні та перспектива можливого переобрання Дональда Трампа на посаду президента призвели до того, що європейці готові збільшувати витрати на оборону. Це пояснює оцінки НАТО, за якими 23 країни ЄС, які також є і членами НАТО, є на шляху до того, щоб досягти необхідних 2% витрат на оборону до Вашингтонського саміту НАТО влітку цього року. Цієї цифри вимагає членство в НАТО, і той факт, що лише лічені європейські країни досягали цієї мети витрат, було причиною, чому президент Трамп критикував союзників під час його президентського терміну.

Ще одним важливим результатом дослідження стало те, що європейці значно менше схильні віддавати свої голоси за популістів та крайньоправих політиків, ніж це було під час попередніх виборів, коли “трампістська політика” була в моді. Зараз навіть крайньоправі європейські партії намагаються дистанціюватися і від Трампа, і від Путіна. Навіть в Угорщині, де лідер Віктор Орбан презентує себе як великого друга Трампа, лише 28% виборців були б раді бачити Трампа знову у президентському кріслі, каже Леонард.

Незахідні країни бачать російську війну проти України як війну Кремля проти Заходу

Другий співавтор дослідження Іван Крастев, який очолює Центр ліберальних стратегій у Софії та є постійним співробітником Інституту наук про людину IWM у Відні, каже, що впродовж довгого часу люди на Заході розглядали війну Росії проти України як регіональний конфлікт, який не стосується їхніх інтересів. Але цей погляд не враховував того, як до цього конфлікту ставляться країни, які вважають себе конкурентами Заходу.

“Ми ставили просте питання: “Чи ви думаєте, що Захід є у стані війни проти Росії?” Більшість росіян сказали “так” – 53%. Більшість китайців сказали “так” – 62%. І так в усіх країнах поза Заходом, де ми проводили опитування. Тільки в Європі та у США ми думаємо, що ми не перебуваємо у стані війни”, – каже Крастев.

За його словами, люди, які живуть не на Заході, вірять, що Росія перемагає у цій війні, і ці ж люди вірять, що через 20 років ЄС вже не буде.

Тобто, як наголошує Крастев, перемога Росії в Україні буде сприйматися як перемога не лише над Україною, а над Європою і Заходом загалом. І це дуже сильно вплине на те, як ці країни будуть ставитися до Заходу і як вони поводимуться на переговорах щодо цілої низки сфер.

Крастев каже, ця війна підірвала головні припущення, які панували в Європі з часу Другої світової війни.

“Мир був даністю, європейці не вірили в дані американської розвідки напередодні війни, бо в принципі не вірили, що таке можливо. По-друге, не вірили у потребу важкої військової сили. Так, особливо, коли ви її не маєте. І третє – американські гарантії безпеки не виглядають вже такими надійними. У Вашингтоні промовляють різні промови, але Конгрес протягом багатьох місяців не може ухвалити допомогу Україні, коли вона їй критично потрібна. І коли ви є на кордоні Росії, вам це не додає впевненості”, – каже Карстев.

Ще одне припущення, яке опинилося під сумнівом, це те, що світ вдасться згуртувати навколо ідеї захисту світового ліберального порядку. Але це, каже Карстев, далеко не так. Поза Заходом цей порядок не вважали справедливим, тому там бачать у цій війні значні можливості. Туреччина, Індія та інші країни бачать свою економічну вигоду в цьому конфлікті, каже Карстев.