Live
  • Пн 06.05.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.4
  • EUR 42.34

Дві стіни рятують: найчастіше під час обстрілів харків’яни страждають від скла

Суспільство 21:41   06.05.2024
Олена Нагорна
Дві стіни рятують: найчастіше під час обстрілів харків’яни страждають від скла

У переважної більшості постраждалих внаслідок обстрілів на Харківщині фіксують поранення від уламків скла, які розлітаються через вибухову хвилю. Імовірність прямого влучання снаряда в будинок не така висока, тому не варто забувати про правило «двох стін» при тривозі.

Про це розповів в етері «Суспільне. Новини» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

“Мабуть, ми приходимо до того часу, що ми будемо жити, як живе довгий час Ізраїль, де в кожному майже будинку чи квартирі є укриття… Я все ж таки рекомендую, якщо поруч немає укриттів, користуватися правилом “двох стін”. Тому що відсоток прямого влучання в будинок бомби все ж таки нижчий, ніж влучання десь поруч з будинком. Якщо бомба влучає поруч з будинком, то правило “двох стін” досить гарно працює”, – пояснив очільник облуправління Нацполіції.

Найчастіше, за його словами, страждають люди, які під час “прильоту” перебувають поруч з вікнами – хоч у квартирі, хоч у приватному будинку.

“Тому якщо людина знаходиться між двома стінами, досить велика ймовірність того, що вона залишиться неушкодженою. Тому ми рекомендуємо таким правилом користуватися”, – додав Тимошко.

Читайте також: Начальник поліції Харківщини повідомив про 23 поранених та загиблу за добу

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Жителя Харківщини зняли з «походу» Карпатами, що коштував 48,5 тисяч доларів
Жителя Харківщини зняли з «походу» Карпатами, що коштував 48,5 тисяч доларів
06.05.2024, 22:09
Дві стіни рятують: найчастіше під час обстрілів харків’яни страждають від скла
Дві стіни рятують: найчастіше під час обстрілів харків’яни страждають від скла
06.05.2024, 21:41
Спека, шквал, дощ із грозою та градом: погода в Харкові та області на 7 травня
Спека, шквал, дощ із грозою та градом: погода в Харкові та області на 7 травня
06.05.2024, 20:53
Як британська техніка допомагає повернути світло жителям Харківщини (відео)
Як британська техніка допомагає повернути світло жителям Харківщини (відео)
06.05.2024, 20:34
Головні новини 6.05: понад 20 поранених за добу, “прильоти” під Харковом
Головні новини 6.05: понад 20 поранених за добу, “прильоти” під Харковом
06.05.2024, 20:00
«Захоплення Козачої Лопані – можливо» – Коваленко про «наступ на Харків»
«Захоплення Козачої Лопані – можливо» – Коваленко про «наступ на Харків»
06.05.2024, 14:56

Новини за темою:

15:49
Європейці вірять, що у війні переможе РФ, але далі допомагатимуть Україні – VA
17:35
Чи стане Бєлгородщина безлюдною, а росіяни перестануть почуватися у безпеці
11:52
Європі потрібно будувати оборону, не сподіваючись на США – прем’єр Швеції
16:58
Зеленський і Рютте у Харкові підписали угоду між Україною та Нідерландами
13:10
Понад 47 млн грн – на армію та безпеку: зміни у бюджеті Харкова

Ви читали новину: «Дві стіни рятують: найчастіше під час обстрілів харків’яни страждають від скла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 21:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У переважної більшості постраждалих внаслідок обстрілів на Харківщині фіксують поранення від уламків скла, які розлітаються через вибухову хвилю".