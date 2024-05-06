Дві стіни рятують: найчастіше під час обстрілів харків’яни страждають від скла

У переважної більшості постраждалих внаслідок обстрілів на Харківщині фіксують поранення від уламків скла, які розлітаються через вибухову хвилю. Імовірність прямого влучання снаряда в будинок не така висока, тому не варто забувати про правило «двох стін» при тривозі.

Про це розповів в етері «Суспільне. Новини» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

“Мабуть, ми приходимо до того часу, що ми будемо жити, як живе довгий час Ізраїль, де в кожному майже будинку чи квартирі є укриття… Я все ж таки рекомендую, якщо поруч немає укриттів, користуватися правилом “двох стін”. Тому що відсоток прямого влучання в будинок бомби все ж таки нижчий, ніж влучання десь поруч з будинком. Якщо бомба влучає поруч з будинком, то правило “двох стін” досить гарно працює”, – пояснив очільник облуправління Нацполіції.

Найчастіше, за його словами, страждають люди, які під час “прильоту” перебувають поруч з вікнами – хоч у квартирі, хоч у приватному будинку.

“Тому якщо людина знаходиться між двома стінами, досить велика ймовірність того, що вона залишиться неушкодженою. Тому ми рекомендуємо таким правилом користуватися”, – додав Тимошко.