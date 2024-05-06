Дві стіни рятують: найчастіше під час обстрілів харків’яни страждають від скла
У переважної більшості постраждалих внаслідок обстрілів на Харківщині фіксують поранення від уламків скла, які розлітаються через вибухову хвилю. Імовірність прямого влучання снаряда в будинок не така висока, тому не варто забувати про правило «двох стін» при тривозі.
Про це розповів в етері «Суспільне. Новини» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
“Мабуть, ми приходимо до того часу, що ми будемо жити, як живе довгий час Ізраїль, де в кожному майже будинку чи квартирі є укриття… Я все ж таки рекомендую, якщо поруч немає укриттів, користуватися правилом “двох стін”. Тому що відсоток прямого влучання в будинок бомби все ж таки нижчий, ніж влучання десь поруч з будинком. Якщо бомба влучає поруч з будинком, то правило “двох стін” досить гарно працює”, – пояснив очільник облуправління Нацполіції.
Найчастіше, за його словами, страждають люди, які під час “прильоту” перебувають поруч з вікнами – хоч у квартирі, хоч у приватному будинку.
“Тому якщо людина знаходиться між двома стінами, досить велика ймовірність того, що вона залишиться неушкодженою. Тому ми рекомендуємо таким правилом користуватися”, – додав Тимошко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: безопасность, две стены, пострадалі, правило, стекло, тимошко, тревога, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 21:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У переважної більшості постраждалих внаслідок обстрілів на Харківщині фіксують поранення від уламків скла, які розлітаються через вибухову хвилю".