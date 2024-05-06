Две стены спасают: чаще всего при обстрелах харьковчане страдают от стекол

У подавляющего большинства пострадавших в результате обстрелов на Харьковщине фиксируют ранения от осколков стекла, которые разлетаются из-за взрывной волны. Вероятность прямого попадания снаряда в дом не так высока, поэтому не следует забывать о правиле «двух стен» при тревоге.

Об этом рассказал в эфире «Суспільне. Новини» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Видимо, мы приходим к тому времени, что мы будем жить, как живет долгое время Израиль, где в каждом почти доме или квартире есть укрытие… Я все же рекомендую, если рядом нет укрытий, пользоваться правилом «двух стен». Потому что процент прямого попадания в дом бомбы все же ниже, чем попадания где-то рядом с домом. Если бомба падает рядом с домом, то правило «двух стен» достаточно хорошо работает», — пояснил глава облуправления Нацполиции.

Чаще всего, по его словам, страдают люди, которые во время «прилета» находятся рядом с окнами — хоть в квартире, хоть в частном доме.

«Поэтому если человек находится между двумя стенами, достаточно большая вероятность того, что он останется невредим. Поэтому мы рекомендуем таким правилом пользоваться», — добавил Тимошко.

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