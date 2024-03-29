Европейцы верят, что в войне победит РФ, но хотят дальше помогать Украине – VA

Европейцы мало верят в возможность Украины восстановить свои территории, но при этом многие считают, что РФ напала на Украину несправедливо и что нужно поддерживать украинцев в военном и гуманитарном плане. К такому выводу приходят эксперты, которые накануне июньских выборов в Европейский парламент изучали общественное мнение в ключевых странах ЕС, пишет Голос Америки.

Эксперты Фонда Карнеги за международный мир и Европейского совета по международным отношениям (ECFR), которые 26 марта представили свои исследования на события в Вашингтоне, говорили, что от настроений избирателей с обеих сторон Атлантики во многом будет зависеть вопрос поддержки Украины и распределения этой поддержки между Европой и США.

Согласно опросу, проведенному в 12 странах Европы, только 1 из 10 европейцев верят в то, что Украине удастся выиграть войну, то есть вернуть под свой контроль все свои территории. Вдвое больше европейцев верят, что победу может одержать РФ. И почти 40% полагают, что война завершится компромиссом между Украиной и РФ.

Около 40% европейцев считают, что Украину нужно толкать на мирные переговоры с Россией, и только около трети говорят, что нужно помогать Украине освобождать свои территории, оккупированные Россией.

«Мы назвали это исследование «выборами во время войны», потому что Владимир Путин надеется, что он сможет выиграть эту войну в избирательных урнах, если ему не удается выиграть ее на поле боя. В Москве очень надеются, что усталость от войны на Западе будет означать, что дела в Украине пустят на самотек», – говорит Марк Леонард, британский исследователь и соучредитель и директор ECFR.

По его словам, результаты исследования общественного мнения показывают, что в чем-то Путин прав в своих расчетах, а в чем-то очень ошибается.

Как отмечают эксперты, европейцы начали медленно отдавать себе отчет, что война, которую Россия развязала против Украины более двух лет назад, будет иметь последствия для всего континента. Они даже начали действовать, в частности увеличили военные расходы, но изменение сознания проходит слишком медленно для безопасности региона.

Также острота этого осознания и шаги, которые европейцы готовы предпринять, отличаются в зависимости от исторического опыта этих стран с Россией и их географического положения.

Если страны Балтии, Польша, Швеция активно увеличивают расходы на оборону и подготовку своих вооруженных сил для того, чтобы они могли сопротивляться возможной российской агрессии, то в странах, которые далеко на запад от России, все еще мечтают о том, что можно вернуть старый привычный мир, где война в Европе выглядит невозможной, а мир рассматривается как данность.

Исследователи отмечают, что если в начале войны РФ против Украины наибольшим страхом Западной Европы была угроза ядерной войны, то страны на востоке Европы – Польша, Балтийские страны и даже Финляндия больше всего боялись российской оккупации. Их поддержка Украины не диктуется только солидарностью, их безопасность зависит от того, что произойдет в Украине.

Из 12 избранных для опроса стран наиболее готовы поддерживать Украину шведы (50%), поляки (47%), французы и испанцы (по 35%). Неожиданно для многих среди активных сторонников Украины оказалась Португалия – там уровень поддержки уступает только Швеции – 48%.

Но, начиная от Испании, где голоса за поддержку Украины к ее победе и за то, чтобы заставить ее к переговорам с РФ, разделились почти поровну, в остальных странах преобладают сторонники переговоров – их больше в Нидерландах (37%), Германии (41%), Австрии (49%), Румынии (50%), Италии (52%), Греции (59%), а больше всего – в Венгрии (64%).

Выборы в США – вопросы безопасности для европейцев

Важной составляющей этих расчетов для европейцев также вопрос о том, кто придет к власти в США в результате ноябрьских президентских выборов. Если победителем в этой гонке выйдет Дональд Трамп, сможет ли Европа самостоятельно, без поддержки США, справиться с российской агрессией.

С победой Дональда Трампа на выборах 36% европейцев связывают меньшую вероятность мира в Украине, и 43% говорят, что с президентом Трампом Украина не выиграет войны против РФ.

При этом самым интересным результатом исследования аналитики называют желание европейцев при всем продолжать поддержку Украины на поле боя.

«Большая часть не хочет задабривать Путина, они не хотят какого-то «Минска-3″, который они видят проигрышем для Украины», – говорит Леонард. В головах европейцев происходит переосмысление места Украины в геополитическом смысле, что она может быть частью Запада, частью ЕС и НАТО.

Война в Украине и перспектива возможного переизбрания Дональда Трампа в президенты привели к тому, что европейцы готовы увеличивать расходы на оборону. Это объясняет оценки НАТО, по которым 23 страны ЕС, которые также являются членами НАТО, на пути к тому, чтобы достичь необходимых 2% расходов на оборону до Вашингтонского саммита НАТО летом этого года. Эту цифру требует членство в НАТО, и тот факт, что только считанные европейские страны достигали этой цели расходов, было причиной, почему президент Трамп критиковал союзников во время его президентского срока.

Еще одним важным результатом исследования стало то, что европейцы гораздо меньше склонны отдавать свои голоса за популистов и крайне правых политиков, чем это было на предыдущих выборах, когда «трампистская политика» была в моде. Сейчас даже крайне правые европейские партии пытаются дистанцироваться и от Трампа, и от Путина. Даже в Венгрии, где лидер Виктор Орбан представит себя как великого друга Трампа, лишь 28% избирателей были бы рады видеть Трампа снова в президентском кресле, говорит Леонард.

Незападные страны видят российскую войну против Украины как войну Кремля против Запада

Второй соавтор исследования Иван Крастев, возглавляющий Центр либеральных стратегий в Софии и постоянный сотрудник Института наук о человеке IWM в Вене, говорит, что на протяжении долгого времени люди на Западе рассматривали войну РФ против Украины как региональный конфликт, не касающийся их интересов. Но этот взгляд не учитывал того, как к этому конфликту относятся страны, считающие себя конкурентами Запада.

«Мы задавали простой вопрос: «Вы думаете, что Запад находится в состоянии войны против РФ?» Большинство россиян сказали «да» — 53%. Большинство китайцев сказали «да» — 62%. Только в Европе и США мы думаем, что мы не находимся в состоянии войны», — говорит Крастев.

По его словам, люди, живущие не на Западе, верят, что РФ побеждает в этой войне, и что через 20 лет ЕС уже не будет.

То есть победа РФ в Украине будет восприниматься как победа не только над Украиной, но и над Европой и Западом в целом. И это очень сильно повлияет на то, как эти страны будут относиться к Западу и как они будут вести себя на переговорах по целому ряду сфер.

Крастев говорит, эта война подорвала главные предположения, царившие в Европе со Второй мировой войны.

«Мир был данностью, европейцы не верили в данные американской разведки накануне войны, потому что в принципе не верили, что такое возможно. Во-вторых, не верили в нужду тяжелой военной силы. Да, особенно, когда вы ее не имеете. И третье – американские гарантии безопасности не выглядят уже такими надежными. В Вашингтоне произносят разные речи, но Конгресс в течение многих месяцев не может принять помощь Украине, когда она ей критически нужна. И когда вы на границе с РФ, вам это не добавляет уверенности», – говорит Карстев.

Еще одно предположение, оказавшееся под сомнением, это то, что мир удастся сплотить вокруг идеи защиты мирового либерального порядка. Но это, говорит Карстев, далеко не так. Вне Запада этот порядок не считали справедливым, поэтому там видят в этой войне значительные возможности. Турция, Индия и другие страны видят свою экономическую выгоду в этом конфликте, говорит Карстев.