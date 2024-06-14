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Будуть “Петріоти” та винищувачі: Зеленський про саміт G7 та угоду зі США

Політика 07:50   14.06.2024
Оксана Горун
Будуть “Петріоти” та винищувачі: Зеленський про саміт G7 та угоду зі США

Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні повідомив про результати, яких досягли під час зустрічі на саміті G7, а також про деталі двостороннього договору про безпеку, що його підписали Україна та США.

“Головний результат для нас – буде більше ППО для наших міст. “Петріоти” – це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, є перший вагомий крок G7 щодо 50 мільярдів доларів”, – повідомив президент.

Він також поінформував про дві угоди, які уклала Україна – зі США та Японією.

“Історичний результат зі Сполученими Штатами – двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва. Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично зобовʼязувальна частина угоди, є абсолютно корисні деталі щодо ППО, щодо літаків. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилей винищувачів – стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. Говорив із лідерами й про прискорення підготовки пілотів. Що важливо – в угоді з Америкою тепер зафіксовано, що буде підтримка України та в час війни, і в час миру. Реально довготривало. Ми однаково бачимо мир – справедливий мир для нашого народу. Я дякую вам, пане Президенте Байден, дякую обом партіям і палатам Конгресу, дякую тобі, Америко!” – сказав Зеленський.

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Щодо угоди з Японією, то президент України наголосив: це перша подібна угода з країною, яка не входить до НАТО.

“Зафіксовано 4,5 мільярда доларів підтримки від Японії на цей рік. Ми зацікавлені також, щоб Україна та Японія були максимально партнерами у відбудові – у поверненні нормального життя нашим людям. І це буде”, – заявив Володимир Зеленський.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 07:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні повідомив про результати, яких досягли під час зустрічі на саміті G7, а також про деталі двостороннього договору про безпеку, що його підписали Україна та США".