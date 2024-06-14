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Будут Patriot и истребители: Зеленский о саммите G7 и соглашении с США

Мир 07:50   14.06.2024
Оксана Горун
Будут Patriot и истребители: Зеленский о саммите G7 и соглашении с США Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращении сообщил о результатах, которых достигли во время встречи на саммите G7, а также — о деталях двустороннего договора о безопасности, подписанного Украиной и США.

«Главный результат для нас – будет больше ПВО для наших городов. «Patriot» – это фактически украинское слово. Будет и больше техники, и других необходимых вещей для фронта. Принято решение и по использованию российских активов в пользу Украины, есть первый весомый шаг G7 по 50 миллиардам долларов», — сообщил президент.

Он также проинформировал о двух соглашениях, которые заключила Украина — с США и Японией.

«Исторический результат с Соединенными Штатами – двустороннее соглашение о безопасности, выводящее наши отношения на уровень настоящего союзничества. Это самое сильное соглашение с Америкой за все 33 года нашей независимости. Есть юридически обязывающая часть сделки, есть абсолютно полезные детали по ПВО, по самолетам. Мы зафиксировали, что Америка будет помогать Украине в поставке эскадрилий истребителей – столько истребителей, сколько нужно Украине. Будем над этим работать. Говорил с лидерами и об ускорении подготовки пилотов. Что важно – в соглашении с Америкой теперь зафиксировано, что будет поддержка Украины и во время войны, и во время мира. Реально долго. Мы все равно видим мир – справедливый мир для нашего народа. Я благодарю вас, господин президент Байден, спасибо обеим партиям и палатам Конгресса, благодарю тебя, Америка!» — сказал Зеленский.

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Что касается соглашения с Японией, то президент Украины подчеркнул: это первое подобное соглашение со страной, не входящей в НАТО.

«Зафиксировано 4,5 млрд долларов поддержки от Японии на этот год. Мы также заинтересованы, чтобы Украина и Япония были максимально партнерами в восстановлении – в возвращении нормальной жизни нашим людям. Это будет», — заявил Владимир Зеленский.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 07:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращении сообщил о результатах, которых достигли во время встречи на саммите G7, а также — о деталях двустороннего договора о безопасности, подписанного Украиной и США".