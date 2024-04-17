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Фейки про евакуацію з Харкова росіяни поширюють від нібито ДСНС

Суспільство 18:44   17.04.2024
Оксана Якушко
Фейки про евакуацію з Харкова росіяни поширюють від нібито ДСНС

Росіяни через месенджер Signal знову транслюють фейки так званою евакуацією з Харкова, повідомили в ДСНС України.

Примітно, що тепер розповсюджують інформацію нібито від ДСНС України щодо “евакуації” з міста через ймовірне оточення російськими загарбниками.

«ДСНС інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації!» – зазначили в ДСНС України.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 18:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни через месенджер Signal знову транслюють фейки так званою евакуацією з Харкова, повідомили в ДСНС України.".