Фейки про евакуацію з Харкова росіяни поширюють від нібито ДСНС
Росіяни через месенджер Signal знову транслюють фейки так званою евакуацією з Харкова, повідомили в ДСНС України.
Примітно, що тепер розповсюджують інформацію нібито від ДСНС України щодо “евакуації” з міста через ймовірне оточення російськими загарбниками.
«ДСНС інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації!» – зазначили в ДСНС України.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ГСЧС Украины, евакуація, фейк, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 18:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни через месенджер Signal знову транслюють фейки так званою евакуацією з Харкова, повідомили в ДСНС України.".