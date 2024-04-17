Фейки про евакуацію з Харкова росіяни поширюють від нібито ДСНС

Росіяни через месенджер Signal знову транслюють фейки так званою евакуацією з Харкова, повідомили в ДСНС України.

Примітно, що тепер розповсюджують інформацію нібито від ДСНС України щодо “евакуації” з міста через ймовірне оточення російськими загарбниками.

«ДСНС інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації!» – зазначили в ДСНС України.