Фейки об эвакуации из Харькова россияне распространяют от якобы ГСЧС

Россияне через мессенджер Signal снова транслируют фейки по так называемой эвакуации из Харькова, сообщили в ГСЧС Украины.

Примечательно, что теперь распространяют информацию якобы от ГСЧС относительно «эвакуации» из города из-за вероятного окружения российскими захватчиками.

«ГСЧС информирует, что такие сообщения являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине. Призываем не доверять сомнительным источникам информации!» — отметили в ГСЧС Украины.