Фейки об эвакуации из Харькова россияне распространяют от якобы ГСЧС
Россияне через мессенджер Signal снова транслируют фейки по так называемой эвакуации из Харькова, сообщили в ГСЧС Украины.
Примечательно, что теперь распространяют информацию якобы от ГСЧС относительно «эвакуации» из города из-за вероятного окружения российскими захватчиками.
«ГСЧС информирует, что такие сообщения являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине. Призываем не доверять сомнительным источникам информации!» — отметили в ГСЧС Украины.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС Украины, фейк, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 18:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне через мессенджер Signal снова транслируют фейки по так называемой эвакуации из Харькова, сообщили в ГСЧС Украины.".