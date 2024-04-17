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Фейки об эвакуации из Харькова россияне распространяют от якобы ГСЧС

Общество 18:44   17.04.2024
Оксана Якушко
Фейки об эвакуации из Харькова россияне распространяют от якобы ГСЧС

Россияне через мессенджер Signal снова транслируют фейки по так называемой эвакуации из Харькова, сообщили в ГСЧС Украины.

Примечательно, что теперь распространяют информацию якобы от ГСЧС относительно «эвакуации» из города из-за вероятного окружения российскими захватчиками.

«ГСЧС информирует, что такие сообщения являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине. Призываем не доверять сомнительным источникам информации!» — отметили в ГСЧС Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 18:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне через мессенджер Signal снова транслируют фейки по так называемой эвакуации из Харькова, сообщили в ГСЧС Украины.".