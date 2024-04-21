Розстріл поліцейських на Вінничині: у НПУ повідомили про затримання нападників
Чоловіків, які в ніч проти 20 квітня на Вінниччині відкрили вогонь по поліцейських, затримали силовики, повідомляє голова Нацполіції Іван Вигівський.
За його словами, фігуранти – 52-річний батько та 26-річний син із Вінницької області – переховувалися на Одещині.
“Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників”, – повідомив Вигівський.
Обставини події та мотиви злочину встановлюються. Розпочато кримінальне провадження за ст. 348 ККУ (вбивство чи замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків), максимальна санкція якої передбачає довічне позбавлення волі.
Фото: телеграм Нацполіції
Раніше у Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що чоловіки, які стріляли у правоохоронців, — військові однієї з частин.
Як повідомлялося, близько 2-ї години ночі 20 квітня на Вінниччині співробітники поліції зупинили для перевірки автомобіль темного кольору. У машині їхали двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарника було поранено.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 15:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіків, які в ніч проти 20 квітня на Вінниччині відкрили вогонь по поліцейських, затримали силовики, повідомляє голова Нацполіції Іван Вигівський".