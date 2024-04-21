Розстріл поліцейських на Вінничині: у НПУ повідомили про затримання нападників

Чоловіків, які в ніч проти 20 квітня на Вінниччині відкрили вогонь по поліцейських, затримали силовики, повідомляє голова Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, фігуранти – 52-річний батько та 26-річний син із Вінницької області – переховувалися на Одещині.

“Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників”, – повідомив Вигівський.

Обставини події та мотиви злочину встановлюються. Розпочато кримінальне провадження за ст. 348 ККУ (вбивство чи замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків), максимальна санкція якої передбачає довічне позбавлення волі.



Фото: телеграм Нацполіції

Раніше у Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що чоловіки, які стріляли у правоохоронців, — військові однієї з частин.

Як повідомлялося, близько 2-ї години ночі 20 квітня на Вінниччині співробітники поліції зупинили для перевірки автомобіль темного кольору. У машині їхали двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарника було поранено.