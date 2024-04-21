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Расстрел полицейских на Винничине: в полиции сообщили о задержании нападавших

Общество 15:45   21.04.2024
Елена Нагорная
Расстрел полицейских на Винничине: в полиции сообщили о задержании нападавших Видео: Telegram Нацполиции

Мужчин, которые в ночь на 20 апреля в Винницкой области открыли огонь по полицейским, задержали силовики, сообщает глава Нацполиции Иван Выговский.

По его словам, фигуранты — 52-летний отец и 26-летний сын из Винницкой области — скрывались в Одесской области.

«Полицейский, который погиб при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников», — сообщил Выговский.

Обстоятельства происшествия и мотивы преступления устанавливаются. Начато уголовное производство по ст. 348 УКУ (убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей), максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы.


Фото: Telegram Нацполиции

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что мужчины, стрелявшие по правоохранителям, — военные одной из частей.

Как сообщалось, около 2 часов ночи 20 апреля в Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль темного цвета. В машине ехали двое мужчин. Они открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник был ранен.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 15:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчин, которые в ночь на 20 апреля в Винницкой области открыли огонь по полицейским, задержали силовики, сообщает глава Нацполиции Иван Выговский.".