Анонімні телеграм-канали “потрібно змусити зареєструватися” – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не вважає “тиском на пресу” прийняття закону, який зобов’язав би телеграм-канали в Україні “розкрити інкогніто”.

В інтерв’ю “BBC Україна” Буданов підтвердив тезу, яку озвучував раніше: Телеграм він вважає “величезною проблемою”.

“Або, як то кажуть, впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом, а Телеграм уже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію – а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві – неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?” – пояснив свою позицію щодо анонімних телеграм-каналів начальник ГУР.

При цьому Буданов не вважає, що закриття чи блокування таких каналів може стати розв’язанням проблеми лише тимчасово.

“Я все ж таки вважаю, що треба змусити їх зареєструватися. Це не буде тиском на пресу. В демократичному суспільстві, ще раз кажу, не можна просто так тиснути… Але боятись сказати, що ви це ви – це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу – це теж ненормально“, — підкреслив головний розвідник України.