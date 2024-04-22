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Анонімні телеграм-канали “потрібно змусити зареєструватися” – Буданов

Політика 11:15   22.04.2024
Оксана Горун
Анонімні телеграм-канали “потрібно змусити зареєструватися” – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не вважає “тиском на пресу” прийняття закону, який зобов’язав би телеграм-канали в Україні “розкрити інкогніто”.

В інтерв’ю “BBC Україна” Буданов підтвердив тезу, яку озвучував раніше: Телеграм він вважає “величезною проблемою”.

“Або, як то кажуть, впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом, а Телеграм уже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію – а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві – неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?” – пояснив свою позицію щодо анонімних телеграм-каналів начальник ГУР.

При цьому Буданов не вважає, що закриття чи блокування таких каналів може стати розв’язанням проблеми лише тимчасово.

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“Я все ж таки вважаю, що треба змусити їх зареєструватися. Це не буде тиском на пресу. В демократичному суспільстві, ще раз кажу, не можна просто так тиснути… Але боятись сказати, що ви це ви – це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу – це теж ненормально“, — підкреслив головний розвідник України.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 11:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не вважає “тиском на пресу” прийняття закону, який зобов’язав би телеграм-канали в Україні “розкрити інкогніто”".