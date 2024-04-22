Анонімні телеграм-канали “потрібно змусити зареєструватися” – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не вважає “тиском на пресу” прийняття закону, який зобов’язав би телеграм-канали в Україні “розкрити інкогніто”.
В інтерв’ю “BBC Україна” Буданов підтвердив тезу, яку озвучував раніше: Телеграм він вважає “величезною проблемою”.
“Або, як то кажуть, впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом, а Телеграм уже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію – а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві – неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?” – пояснив свою позицію щодо анонімних телеграм-каналів начальник ГУР.
При цьому Буданов не вважає, що закриття чи блокування таких каналів може стати розв’язанням проблеми лише тимчасово.
Читайте також: В Україні хочуть регулювати Телеграм: нардеп повідомив подробиці
“Я все ж таки вважаю, що треба змусити їх зареєструватися. Це не буде тиском на пресу. В демократичному суспільстві, ще раз кажу, не можна просто так тиснути… Але боятись сказати, що ви це ви – це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу – це теж ненормально“, — підкреслив головний розвідник України.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Україна; Теги: буданов, ГУР, телеграмм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Анонімні телеграм-канали “потрібно змусити зареєструватися” – Буданов»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не вважає “тиском на пресу” прийняття закону, який зобов’язав би телеграм-канали в Україні “розкрити інкогніто”".