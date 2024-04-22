Анонимные telegram-каналы «нужно заставить зарегистрироваться» — Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не считает «давлением на прессу» принятия закона, который бы обязал telegram-каналы в Украине «раскрыть инкогнито».
В интервью «BBC Украина» Буданов подтвердил тезис, который озвучивал ранее: Telegram он считает «огромной проблемой».
«Или, как говорится, упорядочить это все – навести в этом порядок, хотя бы законодательно заставить всех зарегистрироваться, чтобы было понятно, кто за каким медиа ресурсом, а Telegram уже точно статус медиа приобрел. Нет вопроса влияния или давления – вопрос не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию – а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе – неси ответственность. Что ты боишься сказать, кто ты?» — пояснил свою позицию относительно анонимных telegram-каналов начальник ГУР.
При этом Буданов не считает, что закрытие или блокировка таких каналов может стать решением проблемы только временно.
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«Я все-таки считаю, что нужно заставить зарегистрироваться. Это не будет давлением на прессу. В демократическом обществе, еще раз говорю, нельзя просто так давить… Но бояться сказать, что вы это вы – это тоже неправильно. И от имени анонима выбрасывать в эфир, извините, все за что заплатят из совершенно разных частей света – это тоже ненормально», — подчеркнул главный разведчик Украины.
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- Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: буданов, ГУР, телеграмм;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не считает «давлением на прессу» принятия закона, который бы обязал telegram-каналы в Украине «раскрыть инкогнито»".