В Украине хотят регулировать Telegram: нардеп сообщил подробности

Украинский нардеп Николай Княжицкий, известный как один из авторов языкового закона, заявил, что инициирует новый законопроект, который должен регулировать работу Telegram в Украине.

«Нет, мы не предлагаем заблокировать Telegram. Если власти захотят, они могут попытаться это сделать аналогичным образом, как было сделано с другими российскими сетями типа «Яндекса» с «Одноклассниками». По сути речь идет о том, чтобы ввести для сервисов, через которые распространяется массовая информация (Telegram — только один из них) примерно такую же регулировку, которая установлена законодательством для платформ типа YouTube. Так случилось, что Закон о медиа регулирует все типы средств массовой информации, за исключением платформ типа Telegram и им подобных. То есть и платформы типа YouTube, и онлайн-СМИ, и телеканалы, включая иностранные, – для всех них закон предусматривает отдельное регулирование. Месенджеры типа Telegram в законе хотя и упоминаются, но регулирования для них никакого нет. В условиях, когда по статистике 72% украинцев получали новости именно через Telegram (для сравнения – из YouTube всего 16%), это выглядит как минимум не последовательным», — объяснил свою позицию Княжицкий.

По его мнению, для регулировки работы Telegram и подобных ему платформ необходимо обязать эти средства информации делать следующее:

1️⃣ Они должны реагировать на распространение через них такого же контента, который уже сейчас запрещено распространять через другие медиа (в том числе в YouTube и онлайн-СМИ). Речь идет о порнографии, пропаганде наркотиков, глорификации фашизма, оправдывании российской агрессии и т.д. Перечень запретов остается тем же, который существует сейчас, и этим законопроектом не меняется.

2️⃣ Они обязаны по запросу Нацсовета по телерадиовещанию раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования — как сейчас предусмотрено для других медиа и сервисов.

Также Княжицкий предлагает запретить использование платформы госорганами и финансовыми структурами, обрабатывающими персональные данные украинцев — в том случае, если структура собственности или источники финансирования будут признаны непрозрачными.

«Такие платформы и связанные с ними сервисы не могут устанавливаться на любых устройствах, используемых для служебных целей. Это соответствует практике, уже существующей в Швейцарии и некоторых странах ЕС. Например, в Норвегии служащим запрещено использовать Telegram на служебных устройствах с марта 2023 года примерно по тем же причинам», — пояснил нардеп.

При этом к Силам безопасности и обороны он предлагает такой запрет не применять — в силу специфики их работы.

«Проблема Telegram – это не совсем проблема медиа. Проблема его в том, что это российская сеть, которая, тем не менее, активно продвигается украинскими властями как основной источник информации для украинцев. И получается совсем странная ситуация: с одной стороны Генштаб ВСУ прямо говорит, что нужно прекратить использовать российские сети типа Telegram, а СБУ, МВД, СНБО и другие органы делают совместное заявление об использовании Telegram российскими спецслужбами. Но с другой – эти же органы используют этот самый Telegram как официальный источник информации для украинцев. Как следствие, за два года Большой войны именно Telegram стал основной платформой, из которой украинцы узнают новости. Этакая альтернатива круглосуточному телемарафону. Которая имеет российское происхождение, сотрудничает с кремлевскими властями, и которую хвалит за конструктивное сотрудничество лично путин», — подчеркнул Княжицкий.

Он призвал депутатов поддержать его инициативу и ставить подписи под законопроектом, чтобы «установить прозрачные правила деятельности для информационных платформ типа Telegram».