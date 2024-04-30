Новий сервіс для оплати «комуналки» хочуть запровадити у Харкові
У Харкові планують впровадити сервіс «Єдина квитанція».
За даними Харківської міськради, 30 квітня на позачерговій сесії депутати ХМР внесли зміни до Програми економічного та соціального розвитку Харкова на 2024 рік. Передбачається вдосконалення платіжної інфраструктури міста, зокрема впровадження сервісу «Єдина квитанція».
«У нас була єдина квитанція, але вона належала «Мегабанку», який, на жаль, вже не працює. Це завдає багато незручностей харків’янам. Люди питали мене, чи можливо повернути єдину квитанцію. Тому сподіваюся, що ми зможемо її впровадити», – сказав мер міста Ігор Терехов.
Положення про цей сервіс та комплекс заходів щодо його впровадження мають затвердити рішенням виконавчого комітету міськради.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: квитанция, коммуналка, міськрада, сервис, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 13:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові планують впровадити сервіс «Єдина квитанція».".