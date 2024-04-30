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Новый сервис для оплаты «коммуналки» хотят внедрить в Харькове

Общество 13:07   30.04.2024
Виктория Яковенко
Новый сервис для оплаты «коммуналки» хотят внедрить в Харькове

В Харькове планируют внедрить сервис «Единая квитанция».

По данным Харьковского горсовета, 30 апреля на внеочередной сессии депутаты ХГС внесли изменения в Программу экономического и социального развития Харькова на 2024 год. Предполагается усовершенствование платежной инфраструктуры города, в частности внедрение сервиса «Единая квитанция».

«У нас была единственная квитанция, но она принадлежала Мегабанку, который, к сожалению, уже не работает. Это доставляет много неудобств харьковчанам. Люди спрашивали меня, можно ли вернуть единую квитанцию. Поэтому надеюсь, что мы сможем ее внедрить», – сказал мэр города Игорь Терехов.

Положение об этом сервисе и комплексе мероприятий по его внедрению должны утвердить решением исполнительного комитета горсовета.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 13:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове планируют внедрить сервис «Единая квитанция».".