Новый сервис для оплаты «коммуналки» хотят внедрить в Харькове
В Харькове планируют внедрить сервис «Единая квитанция».
По данным Харьковского горсовета, 30 апреля на внеочередной сессии депутаты ХГС внесли изменения в Программу экономического и социального развития Харькова на 2024 год. Предполагается усовершенствование платежной инфраструктуры города, в частности внедрение сервиса «Единая квитанция».
«У нас была единственная квитанция, но она принадлежала Мегабанку, который, к сожалению, уже не работает. Это доставляет много неудобств харьковчанам. Люди спрашивали меня, можно ли вернуть единую квитанцию. Поэтому надеюсь, что мы сможем ее внедрить», – сказал мэр города Игорь Терехов.
Положение об этом сервисе и комплексе мероприятий по его внедрению должны утвердить решением исполнительного комитета горсовета.
Читайте также: Бизнесу в Харькове отменили ряд налогов: сколько потеряет бюджет, сообщил мэр
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: квитанция, коммуналка, міськрада, сервис, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новый сервис для оплаты «коммуналки» хотят внедрить в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 13:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове планируют внедрить сервис «Единая квитанция».".