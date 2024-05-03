Агенція Promodo вдвічі збільшила трафік на сайті мережі медлабораторій Ескулаб
Складно конкурувати з лідерами медичних послуг за трафік та користувачів, особливо якщо лабораторії конкурентів представлені по всій Україні, а власні — у 9 областях. Тому мережа Ескулаб заручилася підтримкою агенції з цифрового маркетингу Promodo — і невдовзі отримала бажані результати. Як вдалося швидко оптимізувати сайт та вдвічі збільшити небрендовий трафік — далі у статті.
Точна діагностика й турбота про пацієнтів
Мережа провідних лабораторій Ескулаб понад 15 років дбає про здоров’я українців. Компанія невпинно розвивається, впроваджує інноваційну діагностику та інвестує у соціальні програми. Щороку більше 1,5 млн споживачів користуються послугами кваліфікованого персоналу лабораторій. Мережа працює у 9 областях України, та все одно конкурує за загальний трафік з іншими учасниками ринку. Представники компанії звернулися до агенції Promodo з побажаннями створити якісний медичний контент, залучити нових користувачів на сайт та наростити органічний трафік.
Розробка стратегії та аудит
В команду проєкту від Promodo увійшли SEO-фахівці, маркетологи та контент-мейкери. Першим кроком було вивчення конкурентів Ескулаба: сайтів, показників та підходів до просування. Так окреслили популярні запити користувачів, які взяли за основу під час підготовки наступних ТЗ. Роботи велися одночасно за кількома напрямами.
Основа SEO — це якісний технічний аудит, який ефективно пропрацьовує та оптимізує сайти. Під час ревізії промодівці налаштували:
🔹 теги canonical;
🔹 метадані;
🔹 рендеринг сайту.
Також прибрали дублі та вдосконалили розмітку сторінок.
Особливості медичного контенту
Ми запитали у Team Lead SEO Promodo Максима Кіщенка: “У чому полягає специфіка медичної тематики?” — і з’ясували, що з 2020 року Google висуває певні вимоги до наповнення ресурсів. Контент перевіряють на якість, наявність фейків та надійність. Порушення призводять до втрати високих пошукових позицій. Алгоритми ранжування, а саме Е-Е-А-Т фактори, контролюють експертність, правдивість та авторитетність. Отже, фахівці із SEO-оптимізації допрацювали наповнення сайту:
🔹 адаптували потрібні сторінки;
🔹 створили та заповнили акаунти авторів;
🔹 засвідчили експертність;
🔹 додали посилання на трастові джерела.
В результаті підвищились позиції у видачі.
Як зробити цікавими комерційні сторінки
Описи лабораторних досліджень та категорій також оптимізували. SEO Specialist Яна Богуцька розповіла нам, що розширення інформації охопило всі потрібні пошукові запити. До того ж користувачі отримали відповіді, для чого робиться той чи інший аналіз, які призначення та особливості досліджень.
Розвиток блогу та нативна аудиторія
За словами маркетологині Анни Ситник, у випадку Ескулаб складнощі полягали у детальному опрацюванні медичних тем, отже, були потрібні кваліфіковані автори. Тому матеріали для блогу та зовнішніх майданчиків створювали копірайтери з відповідною освітою. Пошукові запити зорієнтували на аналізи, що мали найбільший попит. Висвітлювали теми різних захворювань:
🔹 симптоми;
🔹 особливості;
🔹 методи діагностики.
Користувачі вивчали статті блогу, а вже звідти дізнавалися про послуги Ескулаба. До речі, це також спрацювало на зростання впізнаваності бренду.
Щомісяця блог поповнювався принаймні десятком матеріалів, і всі вони були актуальними та вчасними. Коли у Вінниці спалахнула епідемія гепатиту, Ескулаб розмістив розгорнуту статтю про цю хворобу. На якісні матеріали прийшла саме нативна аудиторія, і це сприяло зростанню органічного трафіку.
Прояви на зовнішніх майданчиках
Автори https://www.promodo.ua мають достатню експертизу для написання медичних статей, отже, промодівці задіяли цей інструмент пошукової оптимізації. Розміщення унікального контенту на зовнішніх ресурсах сприяло нарощуванню посилального профілю на 29%. Як це спрацювало? Чим більше сторонніх надійних джерел посилалося на сайт Ескулаб, тим вище були потенціал ранжування та якість профілю.
Стратегії просування та оптимізації були ефективними. За рік небрендовий трафік виріс на 204%, брендовий — на 77%, а органічний — на 173%.
Процитуємо інтернет-маркетолога Ескулаба Олександра Субочєва: «Результати співпраці з Promodo перевищили наші очікування. Будемо продовжувати роботу з оптимізації пошукової видимості. В подальших планах — збільшити до 20% частку продажів сайту».
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- Категорії: Реклама; Теги: SEO, сайты, трафик;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 13:38;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Складно конкурувати з лідерами медичних послуг за трафік та користувачів, особливо якщо лабораторії конкурентів представлені по всій Україні, а власні — у 9 областях".