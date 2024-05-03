Агенція Promodo вдвічі збільшила трафік на сайті мережі медлабораторій Ескулаб

Складно конкурувати з лідерами медичних послуг за трафік та користувачів, особливо якщо лабораторії конкурентів представлені по всій Україні, а власні — у 9 областях. Тому мережа Ескулаб заручилася підтримкою агенції з цифрового маркетингу Promodo — і невдовзі отримала бажані результати. Як вдалося швидко оптимізувати сайт та вдвічі збільшити небрендовий трафік — далі у статті.

Точна діагностика й турбота про пацієнтів

Мережа провідних лабораторій Ескулаб понад 15 років дбає про здоров’я українців. Компанія невпинно розвивається, впроваджує інноваційну діагностику та інвестує у соціальні програми. Щороку більше 1,5 млн споживачів користуються послугами кваліфікованого персоналу лабораторій. Мережа працює у 9 областях України, та все одно конкурує за загальний трафік з іншими учасниками ринку. Представники компанії звернулися до агенції Promodo з побажаннями створити якісний медичний контент, залучити нових користувачів на сайт та наростити органічний трафік.

Розробка стратегії та аудит

В команду проєкту від Promodo увійшли SEO-фахівці, маркетологи та контент-мейкери. Першим кроком було вивчення конкурентів Ескулаба: сайтів, показників та підходів до просування. Так окреслили популярні запити користувачів, які взяли за основу під час підготовки наступних ТЗ. Роботи велися одночасно за кількома напрямами.

Основа SEO — це якісний технічний аудит, який ефективно пропрацьовує та оптимізує сайти. Під час ревізії промодівці налаштували:

🔹 теги canonical;

🔹 метадані;

🔹 рендеринг сайту.

Також прибрали дублі та вдосконалили розмітку сторінок.

Особливості медичного контенту

Ми запитали у Team Lead SEO Promodo Максима Кіщенка: “У чому полягає специфіка медичної тематики?” — і з’ясували, що з 2020 року Google висуває певні вимоги до наповнення ресурсів. Контент перевіряють на якість, наявність фейків та надійність. Порушення призводять до втрати високих пошукових позицій. Алгоритми ранжування, а саме Е-Е-А-Т фактори, контролюють експертність, правдивість та авторитетність. Отже, фахівці із SEO-оптимізації допрацювали наповнення сайту:

🔹 адаптували потрібні сторінки;

🔹 створили та заповнили акаунти авторів;

🔹 засвідчили експертність;

🔹 додали посилання на трастові джерела.

В результаті підвищились позиції у видачі.

Як зробити цікавими комерційні сторінки

Описи лабораторних досліджень та категорій також оптимізували. SEO Specialist Яна Богуцька розповіла нам, що розширення інформації охопило всі потрібні пошукові запити. До того ж користувачі отримали відповіді, для чого робиться той чи інший аналіз, які призначення та особливості досліджень.

Розвиток блогу та нативна аудиторія

За словами маркетологині Анни Ситник, у випадку Ескулаб складнощі полягали у детальному опрацюванні медичних тем, отже, були потрібні кваліфіковані автори. Тому матеріали для блогу та зовнішніх майданчиків створювали копірайтери з відповідною освітою. Пошукові запити зорієнтували на аналізи, що мали найбільший попит. Висвітлювали теми різних захворювань:

🔹 симптоми;

🔹 особливості;

🔹 методи діагностики.

Користувачі вивчали статті блогу, а вже звідти дізнавалися про послуги Ескулаба. До речі, це також спрацювало на зростання впізнаваності бренду.

Щомісяця блог поповнювався принаймні десятком матеріалів, і всі вони були актуальними та вчасними. Коли у Вінниці спалахнула епідемія гепатиту, Ескулаб розмістив розгорнуту статтю про цю хворобу. На якісні матеріали прийшла саме нативна аудиторія, і це сприяло зростанню органічного трафіку.

Прояви на зовнішніх майданчиках

Автори https://www.promodo.ua мають достатню експертизу для написання медичних статей, отже, промодівці задіяли цей інструмент пошукової оптимізації. Розміщення унікального контенту на зовнішніх ресурсах сприяло нарощуванню посилального профілю на 29%. Як це спрацювало? Чим більше сторонніх надійних джерел посилалося на сайт Ескулаб, тим вище були потенціал ранжування та якість профілю.

Стратегії просування та оптимізації були ефективними. За рік небрендовий трафік виріс на 204%, брендовий — на 77%, а органічний — на 173%.

Процитуємо інтернет-маркетолога Ескулаба Олександра Субочєва: «Результати співпраці з Promodo перевищили наші очікування. Будемо продовжувати роботу з оптимізації пошукової видимості. В подальших планах — збільшити до 20% частку продажів сайту».