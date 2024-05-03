Агентство Promodo вдвое увеличило трафик на сайте сети медлабораторий Эскулаб

Сложно конкурировать с лидерами медицинских услуг за трафик и пользователей, особенно если лаборатории конкурентов представлены по всей Украине, а собственные в 9 областях. Поэтому сеть Эскулаб заручилась поддержкой агентства по цифровому маркетингу Promodo и вскоре получила желаемые результаты. Как удалось быстро оптимизировать сайт и вдвое увеличить небрендовый трафик, далее в статье.

Точная диагностика и забота о пациентах

Сеть ведущих лабораторий Эскулаб более 15 лет заботится о здоровье украинцев. Компания постоянно развивается, внедряет инновационную диагностику и инвестирует в социальные программы. Ежегодно более 1,5 млн потребителей пользуются услугами квалифицированного персонала лабораторий. Сеть работает в 9 областях Украины и все равно конкурирует за общий трафик с другими участниками рынка. Представители компании обратились в агентство Promodo с пожеланиями создать качественный медицинский контент, привлечь новых пользователей на сайт и нарастить органический трафик.

Разработка стратегии и аудит

В команду проекта от Promodo вошли SEO-специалисты, маркетологи и контент-мейкеры. Первым шагом было изучение конкурентов Эскулаба: сайтов, показателей и подходов к продвижению. Так обозначили популярные запросы пользователей, которые взяли за основу при подготовке следующих ТЗ. Работы велись одновременно по нескольким направлениям.

Основа SEO – это качественный технический аудит, который эффективно прорабатывает и оптимизирует сайты. Во время ревизии промодовцы настроили:

🔹 теги canonical;

🔹 метаданные;

🔹 рендеринг сайта.

Также убрали дубли и усовершенствовали разметку страниц.

Особенности медицинского контента

Мы спросили у Team Lead SEO Promodo Максима Кищенко: «В чем заключается специфика медицинской тематики?» – и выяснили, что с 2020 года Google выдвигает определенные требования к наполнению ресурсов. Контент проверяют на качество, наличие фейков и надежность. Нарушения приводят к потере высоких поисковых позиций. Алгоритмы ранжирования, а именно Е-Е-А-Т факторы, контролируют экспертность, правдивость и авторитетность. Итак, специалисты по SEO-оптимизации доработали наполнение сайта:

🔹 адаптировали нужные страницы;

🔹 создали и заполнили аккаунты авторов;

🔹 засвидетельствовали экспертность;

🔹 добавили ссылку на трастовые источники.

В результате повысились позиции в выдаче.

Как сделать интересными коммерческие страницы

Описания лабораторных исследований и категорий также были оптимизированы. SEO Specialist Яна Богуцкая рассказала нам, что расширение информации охватило все нужные поисковые запросы. К тому же пользователи получили ответы, для чего делается тот или иной анализ, каковы назначения и особенности исследований.

Развитие блога и нативная аудитория

По словам маркетолога Анны Сытник, в случае Эскулаб сложности заключались в детальной проработке медицинских тем, следовательно, требовались квалифицированные авторы. Поэтому материалы для блога и наружных площадок создавали копирайтеры с соответствующим образованием. Поисковые запросы сориентировали на анализы, пользовавшиеся наибольшим спросом. Освещали темы разных заболеваний:

🔹 симптомы;

🔹 особенности;

🔹 методы диагностики.

Пользователи изучали статьи блога, а уже оттуда узнавали об услугах Эскулаба. Кстати, это также сработало на рост узнаваемости бренда.

Ежемесячно блог пополнялся по крайней мере десятком материалов, и все они были актуальны и своевременны. Когда в Виннице вспыхнула эпидемия гепатита, Эскулаб разместил развернутую статью об этой болезни. На качественные материалы пришла именно нативная аудитория, что способствовало росту органического трафика.

Проявления на наружных площадках

Авторы https://www.promodo.ua имеют достаточную экспертизу для написания медицинских статей, так что промодовцы задействовали этот инструмент поисковой оптимизации. Размещение уникального контента на внешних ресурсах способствовало наращиванию ссылочного профиля на 29%. Как это сработало? Чем больше сторонних надежных источников ссылалось на сайт Эскулаб, тем выше был потенциал ранжирования и качество профиля.

Стратегии продвижения и оптимизации были эффективными. За год небрендовый трафик вырос на 204%, брендовый – на 77%, а органический – на 173%.

Процитируем интернет-маркетолога Эскулаба Александра Субочева: «Результаты сотрудничества с Promodo превысили наши ожидания. Будем продолжать работу по оптимизации поисковой видимости. В дальнейших планах увеличить до 20% долю продаж сайта».