Електрики відновили світло у будинках, знеструмлених через обстріл Харкова

Майстри АТ “Харківобленерго” заживили всіх споживачів, які залишилися без світла внаслідок обстрілу у Шевченківському районі Харкова.

Внаслідок обстрілу Харкова у неділю, 5 травня, були знеструмлені 11 будинків.

Пошкоджень зазнала повітряна лінія 0,4 кВ, розповів керівник Північного РЕМ Ігор Диряєв.

“У понеділок ми оперативно виконали ремонт, щоб підключити світло споживачам якомога швидше. Сьогодні ж бригада РЕМ виконала повну заміну проводу на цій ділянці, щоб забезпечити якість та надійність електропостачання”, – пояснив він.