Електрики відновили світло у будинках, знеструмлених через обстріл Харкова
Майстри АТ “Харківобленерго” заживили всіх споживачів, які залишилися без світла внаслідок обстрілу у Шевченківському районі Харкова.
Внаслідок обстрілу Харкова у неділю, 5 травня, були знеструмлені 11 будинків.
Пошкоджень зазнала повітряна лінія 0,4 кВ, розповів керівник Північного РЕМ Ігор Диряєв.
“У понеділок ми оперативно виконали ремонт, щоб підключити світло споживачам якомога швидше. Сьогодні ж бригада РЕМ виконала повну заміну проводу на цій ділянці, щоб забезпечити якість та надійність електропостачання”, – пояснив він.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електроенергія, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 14:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майстри АТ “Харківобленерго” заживили всіх споживачів, які залишилися без світла внаслідок обстрілу у Шевченківському районі Харкова. ".