Live
  • Вт 07.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.36
  • EUR 42.4

Електрики відновили світло у будинках, знеструмлених через обстріл Харкова

Суспільство 14:38   07.05.2024
Оксана Якушко
Електрики відновили світло у будинках, знеструмлених через обстріл Харкова

Майстри АТ “Харківобленерго” заживили всіх споживачів, які залишилися без світла внаслідок обстрілу у Шевченківському районі Харкова. 

Внаслідок обстрілу Харкова у неділю, 5 травня, були знеструмлені 11 будинків.

Пошкоджень зазнала повітряна лінія 0,4 кВ, розповів керівник Північного РЕМ Ігор Диряєв.

“У понеділок ми оперативно виконали ремонт, щоб підключити світло споживачам якомога швидше. Сьогодні ж бригада РЕМ виконала повну заміну проводу на цій ділянці, щоб забезпечити якість та надійність електропостачання”, – пояснив він.

Ремонт світло
Фото: “Харківобленерго”

Читайте також: Понад 400 квартир та будинків купили на Харківщині за гроші «єВідновлення»

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Електрики відновили світло у будинках, знеструмлених через обстріл Харкова
Електрики відновили світло у будинках, знеструмлених через обстріл Харкова
07.05.2024, 14:38
Головні новини Харкова 7 травня: ГУР про “наступ на Харків”, удар по Боровій
Головні новини Харкова 7 травня: ГУР про “наступ на Харків”, удар по Боровій
07.05.2024, 12:03
У Харкові замінили прапор України на головному флагштоку: мерія про причини
У Харкові замінили прапор України на головному флагштоку: мерія про причини
07.05.2024, 08:57
Сьогодні 7 травня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 травня: яке свято та день в історії
07.05.2024, 06:00
Отримали офіційний дозвіл на використання підземної школи у Харкові – Терехов
Отримали офіційний дозвіл на використання підземної школи у Харкові – Терехов
07.05.2024, 13:33
55-річний чоловік загинув на Харківщині від вибуху – Синєгубов
55-річний чоловік загинув на Харківщині від вибуху – Синєгубов
07.05.2024, 08:21

Новини за темою:

09:03
У Харкові продовжать відключення електрики: її не буде 5 годин – обленерго
08:51
У Харкові подовжили час відключення електрики – обленерго
10:09
У Харкові вранці запровадили додаткові обмеження електроенергії – обленерго
08:23
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
07:35
На Харківщині запровадили додаткові обмеження електропостачання – обленерго

Ви читали новину: «Електрики відновили світло у будинках, знеструмлених через обстріл Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 14:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майстри АТ “Харківобленерго” заживили всіх споживачів, які залишилися без світла внаслідок обстрілу у Шевченківському районі Харкова. ".